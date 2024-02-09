تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تغلق منخفضة لكنها تحقق مكاسب أسبوعية تراجع إنتاج سيارات تسلا في الصين خلال شهر يناير بولندا: المزارعون يغلقون الطرق احتجاجًا على السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، مع استمرار تقييم نتائج أعمال الشركات، وعقب تعديل بيانات التضخم في ديسمبر بالخفض.

وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 38704 نقاط، بعدما سجل بالأمس إغلاقًا قياسيًا جديدًا.

فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.15% إلى 5005 نقاط متجهًا نحو إغلاق قياسي جديد، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.35% إلى 15848 نقطة.

وتتجه المؤشرات الثلاثة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9% لـ“إس آند بي 500′′ و0.2% و1.4% لـ”داو جونز” و”ناسداك” المركب على التوالي.

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل اليوم، تعديل قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى ارتفاع قدره 0.2% في ديسمبر بدلًا من 0.3% في التقديرات الأولية، فيما كانت بيانات التضخم الأساسي كما هي دون تغيير.

وحتى الآن، أعلنت 319 شركة مدرجة بمؤشر“إس آند بي 500” نتائج أعمالها الربع سنوية، وأفاد 80.6% منها بتحقيق أرباح أعلى من توقعات المحللين.

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