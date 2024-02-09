تباين مؤشرات الأسهم الأمريكية لكنها تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة لكنها تحقق مكاسب أسبوعية تراجع إنتاج سيارات تسلا في الصين خلال شهر يناير بولندا: المزارعون يغلقون الطرق احتجاجًا على السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي
تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات الجمعة، مع استمرار تقييم نتائج أعمال الشركات، وعقب تعديل بيانات التضخم في ديسمبر بالخفض.
وفي بداية الجلسة، استقر مؤشر“داو جونز” عند 38704 نقاط، بعدما سجل بالأمس إغلاقًا قياسيًا جديدًا.
فيما ارتفع مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.15% إلى 5005 نقاط متجهًا نحو إغلاق قياسي جديد، وزادت قيمة مؤشر“ناسداك” المركب بنسبة 0.35% إلى 15848 نقطة.
وتتجه المؤشرات الثلاثة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.9% لـ“إس آند بي 500′′ و0.2% و1.4% لـ”داو جونز” و”ناسداك” المركب على التوالي.
أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل اليوم، تعديل قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى ارتفاع قدره 0.2% في ديسمبر بدلًا من 0.3% في التقديرات الأولية، فيما كانت بيانات التضخم الأساسي كما هي دون تغيير.
وحتى الآن، أعلنت 319 شركة مدرجة بمؤشر“إس آند بي 500” نتائج أعمالها الربع سنوية، وأفاد 80.6% منها بتحقيق أرباح أعلى من توقعات المحللين.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107834071
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.