تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1092 شاحنة و90 سيارة.

وأوضح المركز، في بيان، اليوم الجمعة، أن حركة الواردات شملت 6 آلاف طن بضائع، و576 شاحنة، و77 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 40 ألف طن بضائع، و516 شاحنة، و13 سيارة.

موضوعاتميناء دمياط يتداول 34 سفينة حاويات وبضائع عامة تخصيص قطعة أرض لمشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر وزير النقل يبحث تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع مع“سيمنز موبيليتي”

وأضاف أن ميناء سفاجا غادرته اليوم السفينة“AMARILLO”، عليها 28 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، والعبارة“أمل”، فيما وصلت إلى الميناء 3 سفن؛“الحرية1، وأمل، وبوسيدون إكسبريس”.

كما تم تداول 2425 طن بضائع، و420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربعة، وهي (أور، وآيلة، وكوين نفرتيتي وبريدج)، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1810 ركاب بموانيها.

المصدر: