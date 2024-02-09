تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وتم تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و1092 شاحنة و90 سيارة.
وأوضح المركز، في بيان، اليوم الجمعة، أن حركة الواردات شملت 6 آلاف طن بضائع، و576 شاحنة، و77 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 40 ألف طن بضائع، و516 شاحنة، و13 سيارة.
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وأضاف أن ميناء سفاجا غادرته اليوم السفينة“AMARILLO”، عليها 28 ألف طن فوسفات تصدير إلى الهند، والعبارة“أمل”، فيما وصلت إلى الميناء 3 سفن؛“الحرية1، وأمل، وبوسيدون إكسبريس”.
كما تم تداول 2425 طن بضائع، و420 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الأربعة، وهي (أور، وآيلة، وكوين نفرتيتي وبريدج)، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1810 ركاب بموانيها.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107834070
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