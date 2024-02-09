سهم تسلا يرتفع للجلسة الرابعة على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تغلق منخفضة لكنها تحقق مكاسب أسبوعية تراجع إنتاج سيارات تسلا في الصين خلال شهر يناير بولندا: المزارعون يغلقون الطرق احتجاجًا على السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي

ارتفع سهم تسلا خلال تعاملات الجمعة، متجهًا نحو تسجيل مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، في محاولة للتعافي من خسائره الحادة منذ بداية العام.

وصعد سهم صانعة السيارات الكهربائية بنسبة 2.05% إلى 193.42 دولار، لكنه ما زال متراجعًا بنحو 24% منذ بداية العام.

وأظهرت بيانات هذا الأسبوع، أن“تسلا” باعت 71.5 ألف سيارة مصنعة في شنغهاي خلال يناير، بارتفاع 8% على أساس سنوي، لكن انخفاضًا من 94.1 ألف في ديسمبر الذي يعد موسمًا للمبيعات.

ورغم ذلك، يتعامل المستثمرون بحذر شديد خشية عدم وصول السهم إلى نقطة ذروة البيع بعد، والتي يتسنى لهم عندها التأكد من أن الموجة الهبوطية الخاص به انتهت.

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