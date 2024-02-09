سهم تسلا يرتفع للجلسة الرابعة على التوالي

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ارتفع سهم تسلا خلال تعاملات الجمعة، متجهًا نحو تسجيل مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، في محاولة للتعافي من خسائره الحادة منذ بداية العام.
وصعد سهم صانعة السيارات الكهربائية بنسبة 2.05% إلى 193.42 دولار، لكنه ما زال متراجعًا بنحو 24% منذ بداية العام.
وأظهرت بيانات هذا الأسبوع، أن“تسلا” باعت 71.5 ألف سيارة مصنعة في شنغهاي خلال يناير، بارتفاع 8% على أساس سنوي، لكن انخفاضًا من 94.1 ألف في ديسمبر الذي يعد موسمًا للمبيعات.
ورغم ذلك، يتعامل المستثمرون بحذر شديد خشية عدم وصول السهم إلى نقطة ذروة البيع بعد، والتي يتسنى لهم عندها التأكد من أن الموجة الهبوطية الخاص به انتهت.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107834069
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