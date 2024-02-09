7.1 مليار درهم سيولة أسبوعية للأسهم المحلية الإماراتية

MENAFN - Al-Borsa News) استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 7.1 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الحالي، مع تصدر سهمي“العالمية القابضة” و”الإمارات دبي الوطني” النشاط.

وذكرت وكالة الانباء الإماراتية أن السيولة توزعت بواقع 5.33 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.78 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.8 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 114.6 ألف صفقة.

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ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.576 تريليون درهم في ختام الأسبوع، موزعة بواقع 2.865 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و711.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ“العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي خلال الأسبوع بنحو مليار درهم، تلاه“الفا ظبي القابضة” بنحو 446.5 مليون درهم، ثم“ملتيبلاي” جاذباً 307.7 مليون درهم، و”أبوظبي الإسلامي” 288.5 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تصدر“الإمارات دبي الوطني” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 472.8 مليون درهم، تلاه“إعمار العقارية” جاذباً نحو 277 مليون درهم، ثم“دبي الإسلامي” بسيولة 163.2 مليون درهم.

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