7.1 مليار درهم سيولة أسبوعية للأسهم المحلية الإماراتية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 7.1 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الحالي، مع تصدر سهمي“العالمية القابضة” و”الإمارات دبي الوطني” النشاط.
وذكرت وكالة الانباء الإماراتية أن السيولة توزعت بواقع 5.33 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.78 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.8 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 114.6 ألف صفقة.
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ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.576 تريليون درهم في ختام الأسبوع، موزعة بواقع 2.865 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و711.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستحوذ“العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي خلال الأسبوع بنحو مليار درهم، تلاه“الفا ظبي القابضة” بنحو 446.5 مليون درهم، ثم“ملتيبلاي” جاذباً 307.7 مليون درهم، و”أبوظبي الإسلامي” 288.5 مليون درهم.
وفي سوق دبي، تصدر“الإمارات دبي الوطني” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 472.8 مليون درهم، تلاه“إعمار العقارية” جاذباً نحو 277 مليون درهم، ثم“دبي الإسلامي” بسيولة 163.2 مليون درهم.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107834068
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