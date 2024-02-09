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وتيرة ارتفاع هادئة لأسعار المستهلكين في أمريكا

2/9/2024 2:21:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بوتيرة أبطأ مما تم الإبلاغ عنه في البيانات السابقة، وفقًا للمراجعات التي تمت مراقبتها عن كثب والتي أصدرتها الحكومة اليوم الجمعة.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية إن تحديثات مؤشر أسعار المستهلكين أظهرت أن السلة الواسعة من السلع والخدمات زادت بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر، أي أقل من القراءة الأصلية البالغة 0.3%.

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وفي حين أن التغيير“متواضع”؛ فقد ساعد في التأكيد على أن التضخم كان معتدلاً مع نهاية العام 2023، مما أعطى مجالاً أكبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

المصدر:

MENAFN09022024000202011048ID1107834067

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