وتيرة ارتفاع هادئة لأسعار المستهلكين في أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين بوتيرة أبطأ مما تم الإبلاغ عنه في البيانات السابقة، وفقًا للمراجعات التي تمت مراقبتها عن كثب والتي أصدرتها الحكومة اليوم الجمعة.
وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية إن تحديثات مؤشر أسعار المستهلكين أظهرت أن السلة الواسعة من السلع والخدمات زادت بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر، أي أقل من القراءة الأصلية البالغة 0.3%.
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وفي حين أن التغيير“متواضع”؛ فقد ساعد في التأكيد على أن التضخم كان معتدلاً مع نهاية العام 2023، مما أعطى مجالاً أكبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107834067
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