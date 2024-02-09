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بولندا: المزارعون يغلقون الطرق احتجاجًا على السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي

2/9/2024 2:21:27 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق المزارعون البولنديون الطرق في جميع أنحاء البلاد اليوم الجمعة؛ احتجاجا على السياسات الاقتصادية والزراعية للاتحاد الأوروبي.

وذكر راديو بولندا أن المزارعين أعربوا عن استيائهم من سلوك الحكومة البولندية السلبي في مواجهة الواردات المتزايدة من المنتجات الزراعية الأوكرانية رخيصة الثمن.

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وقد تصاعدت الاحتجاجات في بولندا وعدة دول أوروبية أخرى نتيجة للضغوط الناجمة عن العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا، والتي أثرت على سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، إلى جانب تأثير قرار المفوضية الأوروبية الخاص بتعليق رسوم استيراد المنتجات الأوكرانية من أجل دعم كييف، والذي أدى إلى إغراق الأسواق الأوروبية بهذه المنتجات خصوصا الدول المجاورة لأوكرانيا.

وفي السياق ذاته.. أغلق آلاف المزارعين الإسبان الطرق السريعة بجراراتهم لليوم الرابع على التوالي؛ احتجاجا على السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي، وللمطالبة باتخاذ إجراءات لتعويض زيادة تكاليف الإنتاج وتراجع الأرباح والمنافسة مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت شبكة“إيه بي سي نيوز” الأمريكية أن احتجاجات اليوم تركزت حول مدن أوفييدو وبامبلونا وسرقسطة، حيث أغلقت الجرارات العديد من الشوارع، فيما من المتوقع أن تستمر المظاهرات خلال الأسابيع المقبلة، حيث سيتم تنظيم احتجاج كبير في العاصمة مدريد يوم 21 فبراير الجاري.

وتأتي هذه الاحتجاجات في أعقاب احتجاجات مماثلة في فرنسا وبولندا واليونان ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة، حيث يشكو المزارعون من أن السياسات البيئية وغيرها من السياسات التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي تشكل عبئا ماليا وتجعل منتجاتهم أكثر تكلفة من الواردات الأجنبية.

المصدر:

MENAFN09022024000202011048ID1107834066

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