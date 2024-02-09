تراجع إنتاج سيارات تسلا في الصين خلال شهر يناير

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تراجع إنتاج سيارات“تسلا” في الصين خلال يناير مقارنة بشهر ديسمبر، وهو ما يتماشى مع تعديل وول ستريت لتوقعاتها بشأن تسليمات الربع الأول من هذا العام، إلى 480 ألف وحدة من 495 ألفًا قبل أسابيع.
وحسبما أوضح“جيف تشونغ”، محلل“سيتي”، والذي يتتبع البيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية، قام مصنع“تسلا” في شنغهاي بشحن 71.45 ألف سيارة في يناير، وهو ما يعد انخفاضًا بنسبة 24% عن شهر ديسمبر.
وبلغت المبيعات الصينية الإجمالية لما يسمى بمركبات الطاقة الجديدة – السيارات الهجينة والكهربائية – 682 ألف وحدة، بانخفاض 38% عن ديسمبر، وبلغت مبيعات السيارات الكهربائية حوالي 404 آلاف وحدة (-46% على أساس شهري).
وعلى أساس سنوي، يعتبر أداء“تسلا” أقل بكثير من السوق الصينية، حيث ارتفعت مبيعات صانعة السيارات الكهربائية بنحو 8% في يناير، في مقابل ارتفاع مبيعات السيارات الصينية التي تعمل بالبطارية بنسبة 50% تقريبًا خلال الشهر.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107834065
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