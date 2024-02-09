تراجع إنتاج سيارات تسلا في الصين خلال شهر يناير

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالأسهم الأوروبية تغلق منخفضة لكنها تحقق مكاسب أسبوعية بولندا: المزارعون يغلقون الطرق احتجاجًا على السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي وتيرة ارتفاع هادئة لأسعار المستهلكين في أمريكا

تراجع إنتاج سيارات“تسلا” في الصين خلال يناير مقارنة بشهر ديسمبر، وهو ما يتماشى مع تعديل وول ستريت لتوقعاتها بشأن تسليمات الربع الأول من هذا العام، إلى 480 ألف وحدة من 495 ألفًا قبل أسابيع.

وحسبما أوضح“جيف تشونغ”، محلل“سيتي”، والذي يتتبع البيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية، قام مصنع“تسلا” في شنغهاي بشحن 71.45 ألف سيارة في يناير، وهو ما يعد انخفاضًا بنسبة 24% عن شهر ديسمبر.

وبلغت المبيعات الصينية الإجمالية لما يسمى بمركبات الطاقة الجديدة – السيارات الهجينة والكهربائية – 682 ألف وحدة، بانخفاض 38% عن ديسمبر، وبلغت مبيعات السيارات الكهربائية حوالي 404 آلاف وحدة (-46% على أساس شهري).

وعلى أساس سنوي، يعتبر أداء“تسلا” أقل بكثير من السوق الصينية، حيث ارتفعت مبيعات صانعة السيارات الكهربائية بنحو 8% في يناير، في مقابل ارتفاع مبيعات السيارات الصينية التي تعمل بالبطارية بنسبة 50% تقريبًا خلال الشهر.

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