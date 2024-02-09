ميناء دمياط يتداول 34 سفينة حاويات وبضائع عامة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 سفن بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وأوضح بيان صادر من المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم الجمعة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفا، و354 طنا تشمل 8 الأف، و731 طن رمل، و16 ألفا، و623 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71 ألفا، و495 طنا تشمل: 27 ألفا، و545 طن ذرة، و350 طن صويا و12 ألفا، و955 طن قمح و 9438 طن خردة و5395 طن زيت طعام و5512 طن حديد و10 آلاف، و300 طن سكر.

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وأشار البيان إلى أن بلغت حركة الصادر من الحاويات 1511 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 764 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2814 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88 ألفا، و78 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129 ألفا، و266 طنًا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2565 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من العين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5480 شاحنة.

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