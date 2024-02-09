ميناء دمياط يتداول 34 سفينة حاويات وبضائع عامة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 سفن بينما غادر 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.
وأوضح بيان صادر من المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم الجمعة أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 25 ألفا، و354 طنا تشمل 8 الأف، و731 طن رمل، و16 ألفا، و623 طن يوريا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 71 ألفا، و495 طنا تشمل: 27 ألفا، و545 طن ذرة، و350 طن صويا و12 ألفا، و955 طن قمح و 9438 طن خردة و5395 طن زيت طعام و5512 طن حديد و10 آلاف، و300 طن سكر.
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وأشار البيان إلى أن بلغت حركة الصادر من الحاويات 1511 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 764 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2814 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88 ألفا، و78 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129 ألفا، و266 طنًا، كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2565 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من العين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5480 شاحنة.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107834064
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