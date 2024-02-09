الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

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تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للانخفاض في ختام جلسات الأسبوع، وسط تقييم نتائج أعمال الشركات الفصلية، ورغم تباطؤ معدل التضخم في أكبر اقتصادات منطقة اليورو عند أدنى مستوى له منذ يونيو 2021.
وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.1% إلى 484.8 نقطة، لكن المؤشر الأوروبي أنهى تعاملات الأسبوع محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%.
فيما انخفض مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.3% عند 7572 نقطة، وهبطت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.2% عند 16926 نقطة، وتراجع سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7647 نقطة.
وهبط سهم“لوريال” (يورونكست باريس: OR) بنسبة 7.6% بعد إعلان شركة مستحضرات التجميل مبيعات فصلية أقل من المتوقع، وأشارت إلى تباطؤ الطلب في آسيا.
وأظهرت القراءة النهائية الصادرة من مكتب الإحصاء الفيدرالي، تباطؤ معدل التضخم السنوي في ألمانيا خلال شهر يناير إلى 2.9% من 3.7% في ديسمبر، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية.
المصدر:
MENAFN09022024000202011048ID1107834063
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