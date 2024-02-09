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الأسهم الأوروبية تغلق منخفضة لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

2/9/2024 2:21:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة تراجع إنتاج سيارات تسلا في الصين خلال شهر يناير بولندا: المزارعون يغلقون الطرق احتجاجًا على السياسات الزراعية للاتحاد الأوروبي وتيرة ارتفاع هادئة لأسعار المستهلكين في أمريكا

تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للانخفاض في ختام جلسات الأسبوع، وسط تقييم نتائج أعمال الشركات الفصلية، ورغم تباطؤ معدل التضخم في أكبر اقتصادات منطقة اليورو عند أدنى مستوى له منذ يونيو 2021.

وفي نهاية التداولات، تراجع مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.1% إلى 484.8 نقطة، لكن المؤشر الأوروبي أنهى تعاملات الأسبوع محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%.

فيما انخفض مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.3% عند 7572 نقطة، وهبطت قيمة مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.2% عند 16926 نقطة، وتراجع سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7647 نقطة.

وهبط سهم“لوريال” (يورونكست باريس: OR) بنسبة 7.6% بعد إعلان شركة مستحضرات التجميل مبيعات فصلية أقل من المتوقع، وأشارت إلى تباطؤ الطلب في آسيا.

وأظهرت القراءة النهائية الصادرة من مكتب الإحصاء الفيدرالي، تباطؤ معدل التضخم السنوي في ألمانيا خلال شهر يناير إلى 2.9% من 3.7% في ديسمبر، وهو ما جاء موافقًا للقراءة الأولية.

المصدر:

MENAFN09022024000202011048ID1107834063

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