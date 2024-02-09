جامعة القدس الأولى فلسطينيًا في تصنيف QS للتنمية المستدامة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN / حققت جامعة القدس المرتبة الأولى في التنمية المستدامة على مستوى فلسطين، لتسجّل بذلك إنجازًا جديدًا يؤكد قدرتها على المنافسة والتميز الدولي والعالمي، وذلك بعد حصولها على المرتبة 1065 بين مؤسسات التعليم العالي على الصعيد العالمي والأولى وطنيًا وفقًا لتصنيف QS World University Rankings.

ودخلت جامعة القدس قائمة التصنيف العالمي للتنمية المستدامة للمرة الأولى، حيث شملتها تصنيفات QS Sustainability Ranking في هذا التصنيف الرفيع، الذي ضم حوالي 1,403 جامعات من مختلف أنحاء العالم، وأظهرت الجامعة حضورها كممثل وحيد لفلسطين.

هذا وجاءت الجامعة في التصنيف الكلي في المرتبة ما بين 941 – 960 من بين 1403 جامعات، والمرتبة 20 على مستوى الوطن العربي والأولى فلسطينيا في مؤشر Impact Rank في تصنيف Webometrics.

وحققت الجامعة بدخولها هذا التصنيف مراكز متقدمة في عدة مجالات، وحصلت على 12 شهادة لمؤشرات تم تصنيف جامعة القدس فيها، منها: التنمية البيئية (المرتبة 101 على مستوى العالم)، تبادل المعرفة (المرتبة 400 على مستوى العالم)، الحوكمة (المرتبة 475 على مستوى العالم)، المساواة (المرتبة 592 على مستوى العالم).

ويعكس هذا الإنجاز التزام جامعة القدس بمعايير التميز والابتكار، ويبرز دورها الريادي في مجال التعليم والبحث العلمي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها.