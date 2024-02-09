موقع واللا : إسرائيل ابلغت رفضها بشكل رسمي لمقترحات الفصائل لكنها جاهزة لمزيد من المفاوضات

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN /قال موقع وللا العبري ان اسرائيل سلمت ردها على ورقة الفصائل بغزة حول صفقة التبادل الى قطر ومصر والولايات المتحدة.
وبحسب الموقع فقد أبلغت إسرائيل الوسطاء أنها ترفض معظم ملاحظات الفصائل لكنها جاهزة لمفاوضات على أساس اتفاق باريس.
وشددت إسرائيل على انها لن تقبل سحب قواتها من وسط قطاع غزة وعودة النازحين إلى الشمال في المرحلة الأولى لكنها ستكون مستعدة لسحب قواتها من مراكز المدن في المرحلة الأولى حسب موقع واللا.
كما ونقل موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي قوله ان إسرائيل عبّرت للوسطاء عن رفضها بحث موضوع“رفع الحصار عن غزة” خلال مفاوضات تبادل الأسرى كما عبّرت للوسطاء عن رفضها النسبة التي حدّدتها الفصائل للأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين.
وقال المسؤول ان إسرائيل عبّرت للوسطاء عن رفضها مطالب الفصائل بخصوص المسجد الأقصى ووضع الأسرى الفلسطينيين في السجون.
وشدد المسؤول الاسرائيلي على ان طاقم المفاوضات على اتصال مع الوساطتين القطرية والمصرية في محاولة لجسّر الهوّة بما يتيح خوض مفاوضات جديّة.
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