موقع واللا : إسرائيل ابلغت رفضها بشكل رسمي لمقترحات الفصائل لكنها جاهزة لمزيد من المفاوضات

MENAFN - Palestine News Network ) تل ابيب /PNN /قال موقع وللا العبري ان اسرائيل سلمت ردها على ورقة الفصائل بغزة حول صفقة التبادل الى قطر ومصر والولايات المتحدة.

وبحسب الموقع فقد أبلغت إسرائيل الوسطاء أنها ترفض معظم ملاحظات الفصائل لكنها جاهزة لمفاوضات على أساس اتفاق باريس.

وشددت إسرائيل على انها لن تقبل سحب قواتها من وسط قطاع غزة وعودة النازحين إلى الشمال في المرحلة الأولى لكنها ستكون مستعدة لسحب قواتها من مراكز المدن في المرحلة الأولى حسب موقع واللا.

كما ونقل موقع واللا عن مسؤول إسرائيلي قوله ان إسرائيل عبّرت للوسطاء عن رفضها بحث موضوع“رفع الحصار عن غزة” خلال مفاوضات تبادل الأسرى كما عبّرت للوسطاء عن رفضها النسبة التي حدّدتها الفصائل للأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين.

وقال المسؤول ان إسرائيل عبّرت للوسطاء عن رفضها مطالب الفصائل بخصوص المسجد الأقصى ووضع الأسرى الفلسطينيين في السجون.

وشدد المسؤول الاسرائيلي على ان طاقم المفاوضات على اتصال مع الوساطتين القطرية والمصرية في محاولة لجسّر الهوّة بما يتيح خوض مفاوضات جديّة.



