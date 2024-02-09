نتنياهو اوعز للجيش الاستعداد لغزو رفح والرئاسة وجهات دولية تحذر من حرب ابادة فيها

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / بعد ان اعلنت مصادر في مكتبرئيس وزراء الاحتلال طلب بنيامين نتنياهو من قيادة الجيش الاستعداد لخوض حرب برية واجتياح لمدينة رفح اقصى جنوب قطاع غزة حذرت الرئاسة الفلسطينية وجهات دولية من مغبة تنفيذ هذا الهجوم وما سيترتب عليه من جرائم حرب وتهجير قسري بسبب الكثافة السكانية بعد نزوح نحو مليون ومئتا الف من قطاع عزة الى المدينة الحدودية.

و عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وإدانتها واستنكارها للتصريحات التي أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بخصوص خطط مواصلة العدوان الإسرائيلي في رفح جنوب قطاع غزة وإخلاء المواطنين الفلسطينيين منها، معتبرةً أن ذلك يشكّل تهديدا حقيقيا ومقدمة خطيرة لتنفيذ السياسة الإسرائيلية المرفوضة التي تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وأضافت الرئاسة الفلسطينية في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، أنها تحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك، كما تحمل الإدارة الأميركية مسؤولية خاصة، مشددة على خطورة مثل هذه السياسة التدميرية.

وأكدت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يقبل أن يهجّر من وطنه.

كما دعت الرئاسة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته، لأن إقدام الاحتلال على هذه الخطوة يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم، وإن ذلك تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

وأضافت:“لقد آن الأوان لتحمل الجميع مسؤوليته في مواجهة خلق نكبة أخرى ستدفع المنطقة بأسرها إلى حروب لا تنتهي”.

بدوره طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وجميع دول العالم، إلى التدخل العاجل لمنع توسع رقعة العدوان، وجرائم الإبادة الجماعية إلى رفح، التي تؤوي نحو مليون و400 ألف نازح يتواجدون في مساحة تبلغ 63 كيلو مترا مربعا، لجأؤا إليها من مختلف مناطق قطاع غزة، التي تتعرض لعمليات تدمير، وتهجير، وتجويع ممنهح منذ خمسة أشهر.

وحذر اشتية في بيان له، مساء اليوم الجمعة، من تهجير قسري ووقوع مجازر مروعة يذهب ضحيتها الآلاف، بالنظر لازدحام محافظة رفح بالنازحين الذين يكابدون آلام الفقد لعائلاتهم، ويعانون الجوع والعطش، والبرد، وانتشار الأمراض والأوبئة.

من جهته قال وزير خارجية النرويج ان العملية البرية في رفح ستفاقم الوضع الكارثي بالفعل وستزيد من صعوبة جلب المساعدات الإنسانية.

وجدد الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة وحذر إسرائيل بشدة من التقدم نحو رفح ونخشى من حمام دم هناك.

من ناحيته قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ان التقارير عن هجوم عسكري إسرائيلي على رفح مثيرة للقلق.

وقال بوريل ان الهجوم على رفح ستكون له عواقب كارثية تفاقم الوضع الإنساني وتؤدي لخسائر لا تطاق في صفوف المدنيين.

واشار بوريل ان 1.4 مليون فلسطيني حاليا في رفح دون مكان آمن للذهاب إليه ويواجهون المجاعة