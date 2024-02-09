SENAI البرازيلية تقدم دورة تدريبية لطلاب من المغرب

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri
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ساو باولو – ستقدم الخدمة الوطنية البرازيلية للتعليم الصناعي SENAI تعليماً عن بعد يشمل دورات في الهندسة الميكانيكية لمكتب التهيئة المهنية وترويج العمل في المغرب (OFPPT بالفرنسية). وكان قد تم التوقيع على مشروع التعاون مع المغرب في النصف الثاني من العام الماضي، كما تم عقد الاجتماعات الأولى للجنة الإدارية في مدينة الدار البيضاء في الفترة من 26 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير. ووفقاً للبرنامج الذي نشرته SENAI وتلقت وكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA نسخة منه، سيتم تقديم الدورة التجريبية الأولى في شهر أيار/مايو 2024. كما وتتضمن هذه المبادرة كذلك دورة عن بعد في التدريس الرقمي. في الصورة أعلاه مهني يعمل في شركة للمحركات.
وعلى الرغم من أن الخدمة الوطنية البرازيلية للتعليم الصناعي SENAI ستقوم بتنفيذ هذا المشروع الآن، إلا أن الاتصالات الاولى بين البرازيل والمغرب كانت قد بدأت في العام 2021 معتمدة على التنسيق بين الوكالة البرازيلية للتعاون (ABC) وسفارة المملكة المغربية في برازيليا. وشارك في اللقاءات التي تمت في الفترة بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من هذا العام، ممثلون عن كل من الوكالة البرازيلية للتعاون ABC، و الخدمة الوطنية البرازيلية للتعليم الصناعي SENAI، ووزارة الخارجية البرازيلية، و مكتب التهيئة المهنية وترويج العمل في المغرب (OFPPT) ووزارة الشمول الاقتصادي والشركات الصغيرة، والتوظيف وتخريج الكفاءات التي يتبعها الـ OFPPT.
وفقاً لمشرف التنمية الصناعية في الاتحاد الوطني للصناعة (CNI)، فريديريكو لاميغو، فإن الـ Senai مسؤولة عن تقدم 11 نموذجاً أو مقرراً في مجال الهندسة الميكانيكية، والتي سيتم توفيرها لطلاب الـ OFPPT على منصتها الرقمية. حيث سيتم تقديم المقررات باللغة الفرنسية مجاناً عبر الانترنت. وتجدر الاشارة إلى أن الـ SENAI يتبع الاتحاد الوطني للصناعة.
بدء الأعمال: لقاء في المغرب تم في بداية الشهر
ويؤكد لاميغو قائلاً:“إن التوقعات هي أن يتم تعزيز قدرة مكتب التهيئة المهنية وترويج العمل في المغرب OFPPT في التعليم الالكتروني – e-learning، انطلاقاً قطاع الهندسة الميكانيكية، بحيث نلبي طلب الـ OFPPT. وننتظر أن يتمكن امكتب التهيئة المهنية وترويج العمل في المغرب OFPPT في نهاية المشروع من أن يقدم لطلابه المناهج التي طورتها الخدمة الوطنية البرازيلية للصناعة، والتي ستقدم كذلك دورات في التعليم الرقمي للخريجين/والمعلمين في الـ OFPPT، بهدف ضمان استدامة هذه المبادرة”.
أما الخطوات التالية للاتفاقية وفقاً للبرنامج: سيتم في آيار/مايو اجراء زيارة فنية لمهنيين من مكتب التهيئة المهنية وترويج العمل في المغرب OFPPT إلى الـخدمة الوطنية البرازيلية للتعليم الصناعي SENAI في ولاية Bahia، إلى Senai Cimatec (حرم التصنيع والتكنولوجيا المتكامل) وتسليم الدورة التجريبية الأولى – تصميم نطاقات التصنيع في الميكانيكا العامة، مدتها 30 ساعة تدريسية. وسيقوم فنيون من الـ SENAI بزيارة المغرب، حيث سيرافقون المجموعة التجريبية الأولى للمشروع، كما سيقدمون الدعم للتعليم عن بعد لمدرسي الـ OFPPT.
نشر/كلارا بويا للأفلام/ الاتحاد الوطني للصناعة CNI
المصدر/ وكالة ABC
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