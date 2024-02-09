SENAI البرازيلية تقدم دورة تدريبية لطلاب من المغرب

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – ستقدم الخدمة الوطنية البرازيلية للتعليم الصناعي SENAI تعليماً عن بعد يشمل دورات في الهندسة الميكانيكية لمكتب التهيئة المهنية وترويج العمل في المغرب (OFPPT بالفرنسية). وكان قد تم التوقيع على مشروع التعاون مع المغرب في النصف الثاني من العام الماضي، كما تم عقد الاجتماعات الأولى للجنة الإدارية في مدينة الدار البيضاء في الفترة من 26 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير. ووفقاً للبرنامج الذي نشرته SENAI وتلقت وكالة الأنباء العربية البرازيلية ANBA نسخة منه، سيتم تقديم الدورة التجريبية الأولى في شهر أيار/مايو 2024. كما وتتضمن هذه المبادرة كذلك دورة عن بعد في التدريس الرقمي. في الصورة أعلاه مهني يعمل في شركة للمحركات.

وعلى الرغم من أن الخدمة الوطنية البرازيلية للتعليم الصناعي SENAI ستقوم بتنفيذ هذا المشروع الآن، إلا أن الاتصالات الاولى بين البرازيل والمغرب كانت قد بدأت في العام 2021 معتمدة على التنسيق بين الوكالة البرازيلية للتعاون (ABC) وسفارة المملكة المغربية في برازيليا. وشارك في اللقاءات التي تمت في الفترة بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير من هذا العام، ممثلون عن كل من الوكالة البرازيلية للتعاون ABC، و الخدمة الوطنية البرازيلية للتعليم الصناعي SENAI، ووزارة الخارجية البرازيلية، و مكتب التهيئة المهنية وترويج العمل في المغرب (OFPPT) ووزارة الشمول الاقتصادي والشركات الصغيرة، والتوظيف وتخريج الكفاءات التي يتبعها الـ OFPPT.

وفقاً لمشرف التنمية الصناعية في الاتحاد الوطني للصناعة (CNI)، فريديريكو لاميغو، فإن الـ Senai مسؤولة عن تقدم 11 نموذجاً أو مقرراً في مجال الهندسة الميكانيكية، والتي سيتم توفيرها لطلاب الـ OFPPT على منصتها الرقمية. حيث سيتم تقديم المقررات باللغة الفرنسية مجاناً عبر الانترنت. وتجدر الاشارة إلى أن الـ SENAI يتبع الاتحاد الوطني للصناعة.

بدء الأعمال: لقاء في المغرب تم في بداية الشهر

ويؤكد لاميغو قائلاً:“إن التوقعات هي أن يتم تعزيز قدرة مكتب التهيئة المهنية وترويج العمل في المغرب OFPPT في التعليم الالكتروني – e-learning، انطلاقاً قطاع الهندسة الميكانيكية، بحيث نلبي طلب الـ OFPPT. وننتظر أن يتمكن امكتب التهيئة المهنية وترويج العمل في المغرب OFPPT في نهاية المشروع من أن يقدم لطلابه المناهج التي طورتها الخدمة الوطنية البرازيلية للصناعة، والتي ستقدم كذلك دورات في التعليم الرقمي للخريجين/والمعلمين في الـ OFPPT، بهدف ضمان استدامة هذه المبادرة”.

أما الخطوات التالية للاتفاقية وفقاً للبرنامج: سيتم في آيار/مايو اجراء زيارة فنية لمهنيين من مكتب التهيئة المهنية وترويج العمل في المغرب OFPPT إلى الـخدمة الوطنية البرازيلية للتعليم الصناعي SENAI في ولاية Bahia، إلى Senai Cimatec (حرم التصنيع والتكنولوجيا المتكامل) وتسليم الدورة التجريبية الأولى – تصميم نطاقات التصنيع في الميكانيكا العامة، مدتها 30 ساعة تدريسية. وسيقوم فنيون من الـ SENAI بزيارة المغرب، حيث سيرافقون المجموعة التجريبية الأولى للمشروع، كما سيقدمون الدعم للتعليم عن بعد لمدرسي الـ OFPPT.

نشر/كلارا بويا للأفلام/ الاتحاد الوطني للصناعة CNI المصدر/ وكالة ABC