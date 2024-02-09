نمو في صادرات الدجاج إلى الإمارات والسعودية

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
...
ساو باولو – وفقاً للمعلومات التي نشرها الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني (ABPA) يوم الخميس 8 شباط/فبراير، شهدت صادرات لحوم الدجاج إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في شهر كانون الثاني/يناير نمواً بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. على الرغم من أن إجمالي المبيعات الخارجية في هذه الفترة كان أقل من حيث الحجم والقيمة مقارنة بشهر كانون الثاني/ يناير 2023.
ووفقاً لبيانات الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني، اليابان هي المستورد الرئيسي للحوم الدجاج البرازيلية في شهر يناير، حيث بلغت حجم الصادرات 40.1 ألف طن بارتفاع وقدره 6.4% بالمقارنة مع يناير 2023. أما ثاني أكبر المستوردين فهي الامارات التي استوردت 38.7 ألف طن بارتفاع وقدره 7.5% بالمقارنة مع يناير 2023. وجاءت الصين كثالث أكبر مستورد، حيث بلغ حجم وارداتها 38.4 ألف طن، بانخفاض وقدره 36.2% بالمقارنة مع يناير 2023. أما السعودية فجاءت في المركز الرابع موسعة مشترياتها بنسبة 7.9%، بإجمالي 34.9 ألف طن.
وفي بيان نشره الاتحاد، أكد مدير الأسواق في الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني، لويس روا، أنه على الرغم من الوضع الحالي المعقد بالقرب من البحر الأحمر، فإن دول الشرق الأوسط لا تزال متميزة، مع زيادات كبيرة في الواردات”. وكذلك وفقا لأرقام ABPA قد بلغ إجمالي الصادرات 404.9 ألف طن، بانخفاض وقدره 3.8 ٪ في حجم الصادرات في شهر يناير، وبلغت قيمة الشحنات في الفترة 683.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 20.2٪ مقارنة بشهر يناير 2023.
©Rodrigo Fonseca/AFP
MENAFN09022024000213011057ID1107834031
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.