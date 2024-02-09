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نمو في صادرات الدجاج إلى الإمارات والسعودية

2/9/2024 2:16:22 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – وفقاً للمعلومات التي نشرها الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني (ABPA) يوم الخميس 8 شباط/فبراير، شهدت صادرات لحوم الدجاج إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في شهر كانون الثاني/يناير نمواً بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. على الرغم من أن إجمالي المبيعات الخارجية في هذه الفترة كان أقل من حيث الحجم والقيمة مقارنة بشهر كانون الثاني/ يناير 2023.

ووفقاً لبيانات الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني، اليابان هي المستورد الرئيسي للحوم الدجاج البرازيلية في شهر يناير، حيث بلغت حجم الصادرات 40.1 ألف طن بارتفاع وقدره 6.4% بالمقارنة مع يناير 2023. أما ثاني أكبر المستوردين فهي الامارات التي استوردت 38.7 ألف طن بارتفاع وقدره 7.5% بالمقارنة مع يناير 2023. وجاءت الصين كثالث أكبر مستورد، حيث بلغ حجم وارداتها 38.4 ألف طن، بانخفاض وقدره 36.2% بالمقارنة مع يناير 2023. أما السعودية فجاءت في المركز الرابع موسعة مشترياتها بنسبة 7.9%، بإجمالي 34.9 ألف طن.

وفي بيان نشره الاتحاد، أكد مدير الأسواق في الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني، لويس روا، أنه على الرغم من الوضع الحالي المعقد بالقرب من البحر الأحمر، فإن دول الشرق الأوسط لا تزال متميزة، مع زيادات كبيرة في الواردات”. وكذلك وفقا لأرقام ABPA قد بلغ إجمالي الصادرات 404.9 ألف طن، بانخفاض وقدره 3.8 ٪ في حجم الصادرات في شهر يناير، وبلغت قيمة الشحنات في الفترة 683.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 20.2٪ مقارنة بشهر يناير 2023.




©Rodrigo Fonseca/AFP

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