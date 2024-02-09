الرئيس لولا يزرع شجرة زيتون في سفارة فلسطين

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – أقامت سفارة فلسطين ليلة الخميس 8 شباط/فبراير في العاصمة البرازيلية برازيليا مأدبة عشاء على شرف الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. حيث قام كل من الرئيس لولا والسفير الفلسطيني، عميد السلك الدبلوماسي العربي ابراهيم الزبن، بزراعة شجرة زيتون. وفي كلمة ألقاها خلال هذا الحدث طالب الرئيس البرازيلي بالعودة إلى الحوار من أجل إنهاء النزاع في قطاع غزة. في الصورة أعلاه لولا والزبن يزرعان الشجرة أمام الحضور.

وكان الرئيس لولا قد وصل إلى مأدبة العشاء قبل الساعة السابعة مساءً، ترافقه السيدة الأولى جانجا دا سيلفا. وإلى جانب الزبن قام بزرع شجرة الزيتون، يرافقه ممثلو الدول العربية والاسلامية والافريقية. وقال لولا:“لقد حان الوقت لوضع حد للكارثة الانسانية التي حلت بأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة”. وأكد الرئيس قائلاً:“أيها السيدات والسادة، منذ 75 عاماً والعالم ينتظر حلاً عادلاً محقاً بإقامة دولة خاصة بالفلسطينيين. كونوا على ثقة بأن البرازيل ستفعل كل ما أمكن، وكل ما بوسعها من أجل انهاء حالة تصعيد العنف هذه بأسرع ما يمكن. هناك حاجة ماسة لاستئناف الحوار بين اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية بدعم من المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول النامية”

سفراء ووزراء من بين المدعوين

كما شارك في مأدبة العشاء إلى جانب الرئيس لولا والسيدة الأولى جانجا، كل من نائب الرئيس ووزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات جيرالدو ألكمين، والسيدة الثانية لو ألكمين والوزراء: المالية فرناندو حداد، والعدل ريكاردو ليفاندوفيسكي والخارجية ماورو فييرا، والتواصل الاجتماعي باولو بيمنتا، والمستشار الخاص للمسائل الدولية سيلسو أموريم، ومدير إدارة افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية كارلوس سيرجيو سوبرال دوارتي، والأمينة العامة لوزارة الخارجية البرازيلية ماريا لاورا دا روشا. كما شارك كذلك في هذا الحدث كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية أوسمار شحفه، والرئيس التنفيذي والأمين العام تامر منصور.

وأكد الزبن في حديث لوكالة الأنباء العربية البرازيلية عن شعوره بالفخر بمناسبة هذه الزيارة التاريخية المرموقة لفخامة الرئيس والسيدة الأولى والسيد نائب الرئيس وزوجته والسادة الوزراء والسفراء البرازيليين. كما أوضح أن زراعة شجرة الزيتون تمثل جوهر فخامة الرئيس لولا السلمي والانساني، والتزامه المتأصل والعميق بالعدل والسلام.

زيارة رسمية إلى مصر

يغادر الرئيس لولا في زيارة رسمية إلى مصر الاسبوع المقبل. حيث يجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العام الذي يحتقل فيه البلدان على مرور 100 عام على علاقاتهم الدبلوماسية. ووفقاً للمعلومات التي نشرتها وزارة الخارجية البرازيلية، هذه العلاقات قد تعززت خلال الأشهر الماضية بعد المفاوضات الرامية لإجلاء البرازيليين الذين كانوا مقيمين في قطاع غزة وكذلك بانفتاح السوق المصرية على المنتجات البرازيلية. وخلال أجندة الرئيس في مصر، من المتوقع أن يبحث لولا افتتاح طيران مباشر بين القاهرة وساو باولو. والجدير بالذكر أن رحلة لمصر للطيران كانت قد قامت برحلة بين المدينتين في نهاية العام الماضي، تشغلها شركة ثالثة. ومع ذلك تم تعليق الرحلة.

كما تتضمن أجندة الرئيس لولا في القارة الافريقية زيارة إلى إثيوبيا حيث سيشارك كضيف في قمة الاتحاد الافريقي. كما من الممكن أن يلتقي لولا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال مروره بإثيوبيا. إن مصر وإثيوبيا هما البلدين الافريقيين اللذين تم دعوتهما للانضمام إلى مجموعة البريكس -BRICS التي تشكلها كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

ريكاردو ستوكرت/رئاسة الجمهورية ريكاردو ستوكرت/رئاسة الجمهورية