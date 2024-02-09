الرئيس لولا يزرع شجرة زيتون في سفارة فلسطين

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Marcos Carrieri
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ساو باولو – أقامت سفارة فلسطين ليلة الخميس 8 شباط/فبراير في العاصمة البرازيلية برازيليا مأدبة عشاء على شرف الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا. حيث قام كل من الرئيس لولا والسفير الفلسطيني، عميد السلك الدبلوماسي العربي ابراهيم الزبن، بزراعة شجرة زيتون. وفي كلمة ألقاها خلال هذا الحدث طالب الرئيس البرازيلي بالعودة إلى الحوار من أجل إنهاء النزاع في قطاع غزة. في الصورة أعلاه لولا والزبن يزرعان الشجرة أمام الحضور.
وكان الرئيس لولا قد وصل إلى مأدبة العشاء قبل الساعة السابعة مساءً، ترافقه السيدة الأولى جانجا دا سيلفا. وإلى جانب الزبن قام بزرع شجرة الزيتون، يرافقه ممثلو الدول العربية والاسلامية والافريقية. وقال لولا:“لقد حان الوقت لوضع حد للكارثة الانسانية التي حلت بأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة”. وأكد الرئيس قائلاً:“أيها السيدات والسادة، منذ 75 عاماً والعالم ينتظر حلاً عادلاً محقاً بإقامة دولة خاصة بالفلسطينيين. كونوا على ثقة بأن البرازيل ستفعل كل ما أمكن، وكل ما بوسعها من أجل انهاء حالة تصعيد العنف هذه بأسرع ما يمكن. هناك حاجة ماسة لاستئناف الحوار بين اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية بدعم من المجتمع الدولي، بما في ذلك الدول النامية”
سفراء ووزراء من بين المدعوين
كما شارك في مأدبة العشاء إلى جانب الرئيس لولا والسيدة الأولى جانجا، كل من نائب الرئيس ووزير التنمية والصناعة والتجارة والخدمات جيرالدو ألكمين، والسيدة الثانية لو ألكمين والوزراء: المالية فرناندو حداد، والعدل ريكاردو ليفاندوفيسكي والخارجية ماورو فييرا، والتواصل الاجتماعي باولو بيمنتا، والمستشار الخاص للمسائل الدولية سيلسو أموريم، ومدير إدارة افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية كارلوس سيرجيو سوبرال دوارتي، والأمينة العامة لوزارة الخارجية البرازيلية ماريا لاورا دا روشا. كما شارك كذلك في هذا الحدث كل من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية أوسمار شحفه، والرئيس التنفيذي والأمين العام تامر منصور.
وأكد الزبن في حديث لوكالة الأنباء العربية البرازيلية عن شعوره بالفخر بمناسبة هذه الزيارة التاريخية المرموقة لفخامة الرئيس والسيدة الأولى والسيد نائب الرئيس وزوجته والسادة الوزراء والسفراء البرازيليين. كما أوضح أن زراعة شجرة الزيتون تمثل جوهر فخامة الرئيس لولا السلمي والانساني، والتزامه المتأصل والعميق بالعدل والسلام.
زيارة رسمية إلى مصر
يغادر الرئيس لولا في زيارة رسمية إلى مصر الاسبوع المقبل. حيث يجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العام الذي يحتقل فيه البلدان على مرور 100 عام على علاقاتهم الدبلوماسية. ووفقاً للمعلومات التي نشرتها وزارة الخارجية البرازيلية، هذه العلاقات قد تعززت خلال الأشهر الماضية بعد المفاوضات الرامية لإجلاء البرازيليين الذين كانوا مقيمين في قطاع غزة وكذلك بانفتاح السوق المصرية على المنتجات البرازيلية. وخلال أجندة الرئيس في مصر، من المتوقع أن يبحث لولا افتتاح طيران مباشر بين القاهرة وساو باولو. والجدير بالذكر أن رحلة لمصر للطيران كانت قد قامت برحلة بين المدينتين في نهاية العام الماضي، تشغلها شركة ثالثة. ومع ذلك تم تعليق الرحلة.
كما تتضمن أجندة الرئيس لولا في القارة الافريقية زيارة إلى إثيوبيا حيث سيشارك كضيف في قمة الاتحاد الافريقي. كما من الممكن أن يلتقي لولا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال مروره بإثيوبيا. إن مصر وإثيوبيا هما البلدين الافريقيين اللذين تم دعوتهما للانضمام إلى مجموعة البريكس -BRICS التي تشكلها كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
ريكاردو ستوكرت/رئاسة الجمهورية
ريكاردو ستوكرت/رئاسة الجمهورية
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