أسعار النفط تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد رفض إسرائيل مقترح وقف إطلاق النار

MENAFN - Al-Anbaa) ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة يوم الجمعة وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط بعد أن رفضت إسرائيل مقترحا من حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) لوقف إطلاق النار.

وبحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات بما يعادل 0.1% إلى 81.71 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا أو 0.2% إلى 76.39 دولار للبرميل.



وقفزت أسعار النفط بنحو 3% في الجلسة السابقة مع قصف القوات الإسرائيلية لمدينة رفح الحدودية بجنوب قطاع غزة بعدما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقترحا لإنهاء الحرب في القطاع، وفقا لـ"رويترز".

وأبقت التوترات أسعار النفط على ارتفاع، ويتجه الخامان القياسيان للصعود 5.7% لكل منهما خلال الأسبوع.

وأطلق مسؤولون أميركيون انتقاداتهم الأشد حدة حتى الآن بشأن الخسائر البشرية بين المدنيين في غزة جراء عمليات إسرائيل التي تحول تركيز هجومها حاليا إلى رفح.

ووصل وفد من حماس إلى القاهرة الخميس لإجراء محادثات مع وسطاء من مصر وقطر لوقف إطلاق النار.

ورغم أن الصراع أدى إلى ارتفاع الأسعار، فإنه لم يكن له تأثير على إنتاج النفط.