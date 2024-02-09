الذهب مستقر وقوة الدولار تقوض الطلب على الملاذ الآمن

MENAFN - Al-Anbaa) استقرت أسعار الذهب في تعاملات متواضعةيوم الجمعة مع إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، فيما قوضت قوة الدولار الطلب على الملاذ الآمن وسط المخاوف التي تفاقمها اضطرابات الشرق الأوسط.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2032.76 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:04 بتوقيت غرينتش. وتراجع المعدن الأصفر 0.3% منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2047.70 دولار للأونصة.

وستظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى 16 فبراير/شباط بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة، وفقا لـ "رويترز".

وتلقي المخاوف بشأن الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق بعدما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة رفح الحدودية الجنوبية بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقترح هدنة قدمته حركة المقاومة الفلسطينية (حماس).

ويتجه مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لتسجيل زيادة أسبوعية.

وانخفضت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية أمس الخميس لما دون البلاتين للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان 2018. إلا أن البلاديوم استعاد مركزه لاحقا وصعد 0.6% إلى 892.26 دولار للأونصة، فيما زاد البلاتين إلى 890.09 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.63 دولار.