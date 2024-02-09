كيف جاءت ردود فعل شركات الشحن على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟

MENAFN - Al-Anbaa) تكثف جماعة الحوثي اليمنية هجماتها على السفن في البحر الأحمر، مما أثر على طريق الشحن الحيوي للتجارة بين الشرق والغرب.

وفي رد فعل على ذلك، أصدرت بعض شركات الشحن تعليمات للسفن بالإبحار حول جنوب قارة إفريقيا في طريق أطول وأكثر كلفة، وفقا لـ "رويترز".

فيما يلي الإجراءات التي اتخذتها الشركات:

سي.إتش روبنسون

قالت مجموعة الخدمات اللوجستية العالمية في 22 ديسمبر/كانون الأول إنها غيرت مسار ما يربو على 25 سفينة لتبحر حول طريق رأس الرجاء الصالح على مدى أسبوع سبق ذلك ومن المرجح أن يستمر هذا العدد في الزيادة.

وأضافت "من المتوقع استمرار إلغاء المرور بموانئ أو مناطق في مسارات السفن وارتفاع الأسعار فيما يخص تحركات كثيرة للتجارة في الربع الأول من 2024".

سي.إم.إيه-سي.جي.إم

قال مصدر مطلع إن مجموعة (سي.إم إيه-سي.جي.إم) الفرنسية للشحن علقت في الثاني من فبراير/شباط عبور جميع سفنها عبر مضيق باب المندب في الاتجاهين حتى إشعار آخر.

وقالت في وقت سابق إنها ستغير مسار خدمة أسبوعية بين أوروبا وأستراليا لتجنب الهجمات وإنها تتوقع انقطاعها لأشهر.

يوروناف

قالت شركة ناقلات النفط البلجيكية يوم 18 ديسمبر/كانون الأول إنها ستتجنب الإبحار عبر البحر الأحمر حتى إشعار آخر.



إيفرغرين

قالت شركة إيفرغرين التايوانية لشحن الحاويات في 18 ديسمبر/كانون الأول إن سفنها المتجهة إلى موانئ البحر الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة في انتظار إشعار آخر، بينما سيجري تغيير مسار السفن المقرر أن تمر عبر البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح. كما توقفت مؤقتا عن قبول نقل البضائع الإسرائيلية.

فرونت لاين

قالت مجموعة فرونت لاين لناقلات النفط ومقرها النرويج في 18 ديسمبر/كانون الأول إن سفنها ستتجنب المرور عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

غرام كار كاريرز

قالت شركة الشحن النرويجية المتخصصة في ناقلات شاحنات السيارات في 21 ديسمبر/كانون الأول إن سفنها لن تمر عبر البحر الأحمر.

هافنيا

قالت شركة الشحن النرويجية في 12 يناير/كانون الثاني إنها أوقفت حركة جميع السفن المتجهة صوب أو عبر مضيق باب المندب في الاتجاهين.

هاباغ لويد

قالت شركة الشحن الألمانية هاباغ لويد يوم 22 يناير/كانون الثاني إنها ستواصل توجيه سفنها للدوران حول إفريقيا حتى إشعار آخر.

وأضافت الشركة أيضا أنها ستضيف ممرات برية من جبل علي والدمام والجبيل إلى خدمة النقل المكوكية عبر المحيط من خلال جدة للتخفيف من التأثير على أعمالها.

وحذر رولف هابن يانسن الرئيس التنفيذي للشركة يوم 31 يناير/كانون الثاني من أن الهجمات على سفن الشحن في البحر الأحمر لن تتوقف قريبا على الأرجح، وأن التوصل إلى اتفاق سياسي وإرسال بعثة لحماية سفن الشحن قد يؤدي إلى حل في غضون 6 أشهر.

وتحولت الشركة إلى خسارة تشغيلية أكبر من المتوقع في الربع الرابع بسبب انخفاض أحجام النقل في أعقاب الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

إتش.إم.إم

قالت شركة شحن الحاويات الكورية الجنوبية إتش.إم.إم في 19 ديسمبر/كانون الأول إنها أمرت سفنها التي تستخدم عادة قناة السويس بإعادة توجيه مسارها إلى طريق رأس الرجاء الصالح.

هوغ أوتولاينرز

قالت شركة الشحن النرويجية هوغ أوتولاينرز في 20 ديسمبر/كانون الأول إنها ستوقف العبور في البحر الأحمر.

وذكرت الشركة في الثامن من فبراير/شباط أن الاضطرابات في البحر الأحمر تؤثر سلبا على قدرتها وعلى الكميات التي تتعامل معها.

كلافينيس كومبينيشن كاريرز

قالت الشركة المشغلة لأسطول ناقلات ومقرها النرويج يوم 28 ديسمبر/كانون الأول إنه من غير المرجح أن تبحر أي من سفنها في البحر الأحمر ما لم يتحسن الوضع.

كونيه+ناغل

قال مايكل ألدويل، نائب الرئيس التنفيذي للوجستيات البحرية في شركة الخدمات اللوجستية السويسرية يوم 12 يناير/كانون الثاني "حتى لو أصبح مضيق باب المندب آمنا ومؤمنا للعبور من اليوم، نتوقع ألا تتمكن السفن استئناف رحلاتها المعتادة قبل شهرين على الأقل".

ميرسك

قالت مجموعة الشحن الدنماركية في الخامس من يناير/كانون الثاني إنها علقت مرور سفنها في البحر الأحمر "في المستقبل المنظور". وفي 18 يناير/كانون الثاني، قالت شركة ميرسك إن الاضطرابات في البحر الأحمر والطقس الشتوي تسببا في ازدحام بمحطات الحاويات، وحثت العملاء على استلام وحداتهم في أقرب وقت ممكن. وبدأت تقدم للعملاء خيار نقل بعض البضائع من السفن إلى الشحن الجوي في موانئ عمان والإمارات العربية المتحدة.

وفي اليوم السابق، قال الرئيس التنفيذي للشركة إن انقطاع الشحن العالمي المرتبط بالبحر الأحمر يرجح أن يستمر بضعة أشهر على الأقل.

وفي 16 يناير/كانون الثاني، أرسلت شركة ميرسك سفينتي حاويات عبر البحر الأحمر تحملان بضائع للجيش والحكومة الأميركية.

وفي 25 يناير/كانون الثاني، منعت الشركة سفن ميرسك لاين ليمتد، فرعها الأميركي الذي يحمل بضائع لوكالات حكومية أميركية، من عبور البحر الأحمر.

وفي الثامن من فبراير/شباط، حذرت ميرسك من أن الوفرة في قدرة شحن الحاويات ستضر بالأرباح أكثر من المتوقع هذا العام وقالت إن القفزة الكبيرة في أسعار الشحن بسبب الاضطراب في البحر الأحمر لم تدعمها بل أضرت بأسهمها.

إم.إس.سي

قالت شركة البحر المتوسط للشحن (إم.إس.سي) يوم 16 ديسمبر/كانون الأول إن سفنها لن تمر عبر قناة السويس.

نيبون يوسن

قال متحدث لرويترز يوم 16 يناير/كانون الثاني، إن أكبر شركة شحن يابانية من حيث المبيعات علقت الملاحة عبر البحر الأحمر لجميع السفن التي تشغلها. وأصدرت تعليمات للسفن القريبة من البحر الأحمر بالانتظار في المياه الآمنة وتدرس تغيير المسار.

أوشن نتورك إكسبرس

قالت أوشن نتورك أكسبرس (وان)، وهي مشروع ياباني مشترك بين شركات ميتسوي أو.إس.كيه لاينز ونيبون يوسن وكاواساكي كيسن كايشا، في 19 ديسمبر/كانون الأول إنها قررت تغيير مسار السفن بعيدا عن قناة السويس والبحر الأحمر. بدلا من ذلك، ستبحر سفنها حول رأس الرجاء الصالح أو توقف رحلاتها مؤقتا وتنتقل لمناطق آمنة.

أورينت أوفرسيز كونتينر لاين

قالت شركة أورينت أوفرسيز كونتينر لاين (أو.أو.سي.إل)، ومقرها هونغ كونغ، يوم 21 ديسمبر/كانون الأول إنها أمرت سفنها بتغيير مسارها أو وقف الإبحار إلى مياه البحر الأحمر. كما أوقفت شركة الشحن المملوكة لشركة أورينت أوفرسيز (إنترناشونال) المحدودة قبول البضائع من إسرائيل وإليها حتى إشعار آخر.

تيلويند شيبينج لاينز

قالت تيلويند شيبينج لاينز التابعة لشركة ليدل الألمانية التي تنقل السلع غير الغذائية لسلسلة المتاجر الكبرى والسلع لعملاء الطرف الثالث، إنها تبحر حول إفريقيا في الوقت الحالي.

تورم

قالت مجموعة تورم الدنماركية في 12 يناير/كانون الثاني إنها قررت تعليق جميع عمليات العبور عبر جنوب البحر الأحمر في الوقت الحالي.

ولينيوس فيلهلمسن

قالت مجموعة ولينيوس فيلهلمسن النرويجية في 19 ديسمبر/كانون الأول إنها ستوقف عبور سفنها في البحر الأحمر حتى إشعار آخر.

يانغ مينغ

قالت شركة الشحن البحري التايوانية يانغ مينغ في 18 ديسمبر/كانون الأول إنها ستحول مسار سفنها المبحرة عبر البحر الأحمر وخليج عدن إلى رأس الرجاء الصالح خلال الأسبوعين المقبلين.