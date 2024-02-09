شركة بريطانية تقفز قيمتها السوقية 50% في يوم واحد

MENAFN - Al-Anbaa) حصدت أسهم إحدى الشركات البريطانية مكاسب قياسية وغير متوقعة خلال يوم واحد فقط، لتصبح بلمح البصر واحدة من أضخم الشركات في بريطانيا على الإطلاق من حيث قيمتها السوقية، فضلاً عن المكاسب الكبيرة التي حققها مالكو الشركة والمساهمون فيها.

وأصبحت شركة (Arm Holdings) سادس أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في بريطانيا بعد أن حققت مكاسب قياسية خلال تداولات الخميس، إذ سجلت أسهمها المدرجة في بورصة نيويورك ارتفاعاً بنسبة 50%.

وأصبحت القيمة السوقية للشركة المدرجة في بورصة ناسداك تبلغ حالياً 117 مليار دولار، متجاوزة أمثالها من الشركات الرائدة، كما أنها باتت تقترب من تجاوز قيمة الشركة العملاقة (Unilever) التي تبلغ قيمتها السوقية 129 مليار دولار.

وشركة "آرم هولدنج" هي شركة بريطانية تعمل في مجال إنتاج أشباه الموصلات وتصميم البرمجيات ومقرها في مدينة كامبريدج بإنجلترا.

وقال تقرير نشرته جريدة "إيفننج ستاندرد" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت" إن الارتفاع الهائل في السهم يوم الخميس جاء على خلفية حماسة المستثمرين بشأن أرباح الربع الثالث، والتي فاقت توقعات المحللين بنسبة 8% لتحقق إيرادات قدرها 824 مليون دولار، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع مدفوعات التراخيص وحقوق الملكية وارتفاع مبيعات ذراع الشركة في الصين.

وقال روس مولد، مدير الاستثمار في شركة (AJ Bell) إن "نموذج شركة آرم المتمثل في إنشاء وترخيص تصميمات أشباه الموصلات بدلاً من تصنيع الرقائق يعني أنها كانت قادرة على النمو بسرعة دون توظيف الكثير من رأس المال".

وأضاف: "لا تزال هذه السمات موجودة ويتم الآن تعزيزها بواسطة الذكاء الاصطناعي، وينعكس ذلك في ارتفاع عائدات حقوق الملكية والتراخيص بشكل كبير التي أبلغت عنها الشركة".

وتابع: "يجب أن تسمح طبيعة نموذج أعمالها بالتحلي بالمرونة والاستفادة من هذه الفرصة. وهذا أمر مهم بالنظر إلى الطفرة الحالية في رقائق الذكاء الاصطناعي مقارنة بالمبيعات البطيئة للأجهزة التقليدية المستخدمة في مجالات مثل الحوسبة الشخصية".

وكانت الشركة البريطانية قد اشترتها شركة الاستثمار اليابانية "سوفت بنك" في عام 2016 في صفقة بقيمة 24 مليار جنيه إسترليني.

وقد تضاعفت القيمة السوقية لشركة "آرم" بأكثر من الضعف منذ أن بدأت أسهم الشركة في التداول في نيويورك في سبتمبر الماضي بسعر 51 دولاراً للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية كانت في ذلك الحين تبلغ 52 مليار دولار.