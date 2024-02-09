لماذا تحتاج الشركات لأنظمة الدفع الإلكتروني؟

MENAFN - Al-Anbaa) الدفع الإلكتروني هو طريقة لإجراء المعاملات المالية أو دفع الفواتير وتحصيل الأموال عبر الإنترنت من خلال وسيط إلكتروني دون استخدام الشيكات أو النقد.

وقد زاد تحول الشركات إلى أنظمة الدفع الإلكتروني في كل مكان في العالم بعد الجائحة ولهذا بدأت وسائل الدفع هذه تنتشر ولم تعد تكاليفها صعبة بل يمكن لأي شركة تحملها.

أيضًا أدى تكامل أنظمة الدفع عبر الإنترنت إلى توفير مزايا كبيرة للشركات، مع تحسين التجربة الإجمالية للمشترين.

السبيل الأمثل للراحة وزيادة المبيعات

- تسهم أنظمة الدفع عبر الإنترنت في تقديم تجربة سلسة في عمليات الدفع وتعزيز عملية البيع من خلال حث الزبائن على الشراء عبر الإنترنت بكل سهولة ودون الحاجة للذهاب لأي مكان.

- وهو الأمر الذي حفز مديري المبيعات على توجيه جلّ تركيزهم على تطوير استراتيجيات تساهم في تعزيز قرارات الشراء عبر الإنترنت لدى العميل.

- حيث يعد رجال المبيعات أن وجود استراتيجية رقمية لإدارة عمليات البيع أمر أساسي في نجاح أعمالهم.

- ولا عجب في ذلك، لأنه في عالم اليوم سريع الخطى يفضل المستهلك معالجة المعاملات بسرعة، والدفع مقدمًا وتتبع إنفاقه في مكان واحد.

- كما أن تكامل الدفع عبر الإنترنت يجعل المعاملات أسهل للشركات أيضًا.

- حيث يمكن للشركات بيع المزيد من المنتجات أو الخدمات بشكل أكثر كفاءة، بما في ذلك العضويات والباقات والهدايا الترويجية.

- أيضًا عندما يتم قبول المدفوعات على نفس النظام الأساسي للحجز، يمكن للشركة التعرّف على الملف الشخصي للعميل، مثل الخدمات التي يحجزها أكثر من غيرها أو المنتجات التي يميل إلى تفضيلها.

- وهذا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بفرص التسويق والبيع. لأنه إذا أرادت الشركة إرسال خصم لكبار العملاء، فيمكنها القيام بذلك إذا كانت تعرف الملف الشخصي للعميل.

تقديم الإكراميات بسخاء، وبشكل أقل إحراجًا

- إذا اضطر العميل للدفع نقدًا، فإن ذلك يحد من المبلغ الذي يمكنه دفعه بناءً على مقدار الأموال التي لديه.

- ومع ذلك، مع أنظمة الدفع عبر الإنترنت، يمكن للعملاء تقديم الإكراميات بسخاء كما يحلو لهم.

- وإذا كانت الشركة تقدم خيارات الإكرامية، على سبيل المثال، 15 و20 و25 في المائة، فلن يضطر العميل إلى محاولة حساب الإكرامية.

- كل ما عليه هو النقر على النسبة المئوية وإرسالها دون التفكير فيها.

- يمكن لعمليات تكامل الدفع عبر الإنترنت أيضًا منع الحرج الذي يحدث غالبًا بسبب الحديث حول الإكراميات.

- إذ لا يتعين على مقدم الخدمة أن يقول: "سيدي، لا تنس الإكرامية" بالطريقة التي قد يفعلها إذا دفع العميل نقدًا.

الفائزون الحقيقيون هم العملاء

- تتميز عمليات تكامل الدفع عبر الإنترنت بالقدرة على زيادة أرباح الشركة بشكل كبير.

- ومع ذلك، فإن الفائزين الحقيقيين هم العملاء الذين يقومون بعمليات الشراء.

- إذ تحسن عملية الدفع الإلكتروني من تجربة الشراء وتعزز من علاقة العميل أو الشركة أو المورد بعضهم ببعض.

- حيث تضمن سرعة وأمان التحويل الرضا للعملاء بإنجاز الدفع في لمحة دون الحاجة للتحرك خطوة واحدة.

- مع الراحة المعززة، يمكنهم شراء المزيد مما يحتاجون إليه دون القلق بشأن طريقة الدفع.

في الختام، تتضمن توقعات المشتري الآن توفر خيارات الدفع عبر الإنترنت، ومن المحتمل أن يقدم منافسوك هذه الخيارات بالفعل.

للبقاء في صدارة السوق وتلبية متطلبات العملاء، قم بدمج طريقة للمشترين لإكمال معاملات بطاقات الائتمان، وكن جزءًا من خدمة أنظمة الدفع الإلكتروني.