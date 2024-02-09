مع تباطؤ التضخم في أمريكا أليس هذا هو الوقت المناسب لخفض الفائدة؟

MENAFN - Al-Anbaa) نجحت سياسة الاحتياطي الفيدرالي في إنقاذ الاقتصاد من التضخم المرتفع دون التخلي عن الملايين من العاملين، فعندما عانت البلاد أعلى معدلات التضخم في 40 عامًا، رفع البنك المركزي برئاسة "جيروم باول" الفائدة 11 مرة من أجل تهدئة الاقتصاد.

وحاليًا يتباطأ التضخم وسوق العمل لا يزال قويًا ولم ينزلق الاقتصاد الأكبر في العالم نحو الركود، وأصبح التركيز ينحسر حول متى سيبدأ الفيدرالي في خفض الفائدة من أعلى مستوياتها في 22 عامًا؟

وأجاب "باول" في مقابلة مع "سي بي إس نيوز" مؤخرًا عن هذا السؤال قائلاً: نريد أن نرى المزيد من الأدلة على تحرك التضخم بشكل مستدام نحو المستهدف البالغ 2%، لدينا بعض الثقة في ذلك، نريد فقط المزيد من الثقة قبل أن نتخذ هذه الخطوة الهامة للغاية.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، أن معدل التضخم السنوي بلغ 3.4% في ديسمبر، أي لا يزال أعلى من مستهدف الفيدرالي البالغ 2%، ومن المفترض أن يُظهر تقرير يناير الذي سيصدر الأسبوع المقبل المزيد من التباطؤ.

لكن مع المعلوم أن بيانات يناير تكون مختلفة بعض الشيء، نظرًا لأن العديد من الشركات تقوم برفع أسعار منتجاتها وخدماتها في بداية كل عام، وهي خطوة تتسبب أحيانًا في زيادة كبيرة غير متوقعة في قراءة التضخم لهذا الشهر.

كما تباطأ المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي -الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة- بنسبة 2.9% في ديسمبر مقارنة بالعام السابق.

هل حان الوقت لخفض الفائدة؟

أعرب معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عن تفاؤلهم بأنه حتى مع استمرار النمو الاقتصادي وسوق العمل، فإن ضغوط التضخم ستستمر في التباطؤ، لكنهم يحذرون أيضًا من أن الاقتصاد يبدو قويًا لدرجة أن هناك خطرًا حقيقيًا من احتمالية تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

ويشعر بعضهم بالقلق من أنهم إذا خفضوا الفائدة حاليًا وتسارع التضخم مرة أخرى، فقد يضطر الفيدرالي إلى تغيير موقفه وربما يلجأ لرفع الفائدة مجددًا.

أشار "توم باركين" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند في خطاب ألقاه هذا الأسبوع إلى أن التاريخ يروي العديد من القصص عن التضخم المزيف، ففي عام 1986 -عندما كان "بول فولكر" رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي- بدا التضخم مهزومًا، وخفض البنك المركزي الفائدة، لكن التضخم تصاعد مرة أخرى في العام التالي، ما دفع البنك إلى عكس مساره، وأضاف "باركين" قائلاً: أود أن أتجنب هذا التقلب.

وقد يفسر ذلك ما قاله أيضًا العديد من المسؤولين من أنهم يريدون المزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كان التضخم سيستمر في التباطؤ، بينما أوضح مسؤولون آخرون أن الاحتياطي الفيدرالي يحاول الموازنة بين مخاطر خفض الفائدة في وقت مبكر للغاية -والذي قد يؤدي إلى تسارع التضخم مرة أخرى- وإبقاء الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة جدًا، ما قد يؤدي إلى الركود.

وتشير توقعات أغلب الاقتصاديين حاليًا إلى احتمالية بدء خفض الفائدة الأمريكية بحلول شهر مايو أو يونيو من هذا العام.

تداعيات ارتفاع الفائدة

إذا كانت معدلات الاقتراض المرتفعة بالكاد تقيد الاقتصاد، فإن بعض المسؤولين قد يرون أن الفائدة يجب أن تظل مرتفعة لفترة أطول أو أنه هناك حاجة لتخفيضات قليلة في الفائدة.

ذكرت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند "لوريتا ميستر" أنه ليست هناك حاجة ملحة، قائلة: أعتقد أنه في وقت لاحق من هذا العام، إذا تطورت الأمور كما هو متوقع، فسنكون قادرين على البدء في خفض الفائدة.

إلا أن هذا الحذر يحمل في

طياته مخاطر، لأن الاقتصاد يتجه حاليًا نحو الهبوط الناعم أي يهزم التضخم دون حدوث ركود أو ارتفاع البطالة، ولكن كلما ظلت معدلات الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، زاد خطر توقف العديد من الشركات والمستهلكين عن الاقتراض، وهو ما يضعف الاقتصاد وربما يدفعه للركود.

كما أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى تفاقم معاناة البنوك المثقلة بالقروض العقارية التجارية الرديئة والتي سيكون من الصعب إعادة تمويلها بأسعار فائدة أعلى.