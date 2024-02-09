الدول الأكثر استيرادا للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة

MENAFN - Al-Anbaa) أصبحت الولايات المتحدة في العام الماضي أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم للمرة الأولى على الإطلاق، متجاوزة قطر وأستراليا.

ولكن في السادس والعشرين من يناير، قررت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وقف كافة الموافقات على خطط تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة بشكل مؤقت، لإلقاء نظرة فاحصة على تأثير تلك الصادرات على تكاليف وأمن الطاقة في البلاد.

ومن المقرر أن تجري وزارة الطاقة مراجعة خلال فترة التوقف المؤقتة للنظر في الآثار الاقتصادية والبيئية للمشروعات التي تسعى للحصول على موافقة بالتصدير للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا.

وارتفع حجم صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال بوتيرة أبطأ بين عامي 2021 2022 مقارنة بالسنوات السابقة، ليصل إلى 3.9 تريليون متر مكعب في 2022 مقارنة مع 3.6 تريليون في العام السابق.

وكانت فرنسا الأكثر استيرادًا للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في عام 2022، إذ استحوذت على 15% تقريبًا من إجمالي صادرات البلاد منه.

ولجأت العديد من الاقتصادات الأوروبية إلى الولايات المتحدة للحصول على إمداداتها من الغاز، إذ استقبلت كافة الدول في أوروبا حوالي 69% من إجمالي الغاز الطبيعي المسال الذي صدرته الولايات المتحدة عبر السفن في 2022، وذلك حسب بيانات وزارة الطاقة الأمريكية.

وجاء ذلك التحول في التدفقات على حساب شركاء آخرين، إذ تلقت الهند وكوريا الجنوبية كميات أقل من الغاز الطبيعي المسال بحوالي 38% و35% على الترتيب عن مستويات عام 2021.