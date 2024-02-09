Hive للصيانة تتعاون مع بيكيا لجمع وتدوير المخلفات الإلكترونية

MENAFN - Al-Borsa News) اتفقت شركة Hive المصرية المتخصصة فى صيانة الأجهزة التابعة لشركة“iFix”، مع شركة بيكيا المصرية الناشئة المتخصصة فى جمع وإدارة المخلفات الصلبة، على التعاون من أجل التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الناتجة عن إصلاح وصيانة الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية.

قالت أمنية نجم، المدير التنفيذى لشركتى Hive وiFix، إن الشراكة بين الجانبين نابعة من توافق الرؤى الاستراتيجية حول أهمية إعادة تدوير المخلفات ولاسيما الإلكترونية بما يعزز من تحقيق الاستدامة.

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وأوضحت نجم، أن الشراكة تتضمن أن تكون Hive هى الشريك الفنى والتقنى لشركة بيكيا.

وقال علاء عفيفى الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة بيكيا المتخصصة فى جمع وإدارة المخلفات الصلبة، إن الهدف من الشراكة مع“Hive” هو تحقيق استراتيجية الشركة فى جمع أكبر قدر ممكن من المخلفات القابلة للتدوير ولاسيما الإلكترونية.

وأضاف، أن“بيكيا” تهدف من خلال الشراكة جمع المخلفات الإلكترونية من شركة Hive الناتجة عن عمليات صيانة وإصلاح الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية.

“بيكيا” هى شركة ناشئة متخصصة فى مجال جمع وإدارة المخلفات الصلبة، تأسست فى 2018 على يد رائد الأعمال علاء عفيفي، وتتيح بيكيا منصة إلكترونية تسمح للمستخدمين بمبادلة المخلفات غير العضوية بسلع وخدمات، وبلغ عدد عملائها العام الماضى نحو 181 ألف عميل.

وأبرمت“بيكيا” عدد من الشراكات مع كبرى الشركات والبنوك لجمع مخلفاتهم القابلة للتدوير، والقيام بإعادة تدويرها من خلال الشراكة مع أكثر من 17 مصنع متخصص فى تدوير المخلفات بأنواعها.