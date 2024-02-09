Hive للصيانة تتعاون مع بيكيا لجمع وتدوير المخلفات الإلكترونية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اتفقت شركة Hive المصرية المتخصصة فى صيانة الأجهزة التابعة لشركة“iFix”، مع شركة بيكيا المصرية الناشئة المتخصصة فى جمع وإدارة المخلفات الصلبة، على التعاون من أجل التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الناتجة عن إصلاح وصيانة الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية.
قالت أمنية نجم، المدير التنفيذى لشركتى Hive وiFix، إن الشراكة بين الجانبين نابعة من توافق الرؤى الاستراتيجية حول أهمية إعادة تدوير المخلفات ولاسيما الإلكترونية بما يعزز من تحقيق الاستدامة.
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وأوضحت نجم، أن الشراكة تتضمن أن تكون Hive هى الشريك الفنى والتقنى لشركة بيكيا.
وقال علاء عفيفى الرئيس التنفيذى والمؤسس لشركة بيكيا المتخصصة فى جمع وإدارة المخلفات الصلبة، إن الهدف من الشراكة مع“Hive” هو تحقيق استراتيجية الشركة فى جمع أكبر قدر ممكن من المخلفات القابلة للتدوير ولاسيما الإلكترونية.
وأضاف، أن“بيكيا” تهدف من خلال الشراكة جمع المخلفات الإلكترونية من شركة Hive الناتجة عن عمليات صيانة وإصلاح الهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية.
“بيكيا” هى شركة ناشئة متخصصة فى مجال جمع وإدارة المخلفات الصلبة، تأسست فى 2018 على يد رائد الأعمال علاء عفيفي، وتتيح بيكيا منصة إلكترونية تسمح للمستخدمين بمبادلة المخلفات غير العضوية بسلع وخدمات، وبلغ عدد عملائها العام الماضى نحو 181 ألف عميل.
وأبرمت“بيكيا” عدد من الشراكات مع كبرى الشركات والبنوك لجمع مخلفاتهم القابلة للتدوير، والقيام بإعادة تدويرها من خلال الشراكة مع أكثر من 17 مصنع متخصص فى تدوير المخلفات بأنواعها.
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