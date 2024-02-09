شراكة بين فورى وإيديتا لتعزيز حلول الدفع الإلكترونى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة“فورى FMCG” المتخصصة فى حلول التكنولوجيا المالية لقطاع شركات السلع الاستهلاكية، اتفاقية تعاون مع شركة“إيديتا” للصناعات الغذائية، لتوفير الحلول المبتكرة لتيسير أنظمة التحصيل الإلكترونى ورقمنة دورة تحصيل المبيعات.
وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن مندوبو وعملاء“إيديتا” من إيداع الأموال المحصلة يوميًا وعلى مدار الساعة من التجار من خلال شبكة تجار“فورى” المنتشرة فى كافة محافظات مصر وفروع“فورى بلس”.
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وتخدم منصة فورى FMCG حاليًا أكثر من 320 ألف تاجر وأكثر من 100 شركة سلع استهلاكية، بهدف رقمنة عمليات العرض والطلب، وإنشاء نظام بيئى حيث تكون العلاقة بين بائع التجزئة ومندوب المبيعات وشركة السلع الاستهلاكية سلسة ورقمية وغير نقدية.
وقال أشرف صبرى رئيس مجلس الإدارة لشركة فورى FMCG، إن الشراكة مع“إيديتا” تستهدف تطوير نظم التحصيل والمدفوعات بقطاع الصناعات الغذائية، عبر أحدث حلول التكنولوجيا المبتكرة والمؤمنة بشكل كامل.
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وأعرب المهندس هانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة“إيديتا للصناعات الغذائية” عن تطلعه للعمل مع فريق“فورى” خلال الفترة القادمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التى تتبناها“إيديتا”.
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