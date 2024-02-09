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شراكة بين فورى وإيديتا لتعزيز حلول الدفع الإلكترونى

2/9/2024 2:05:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقعت شركة“فورى FMCG” المتخصصة فى حلول التكنولوجيا المالية لقطاع شركات السلع الاستهلاكية، اتفاقية تعاون مع شركة“إيديتا” للصناعات الغذائية، لتوفير الحلول المبتكرة لتيسير أنظمة التحصيل الإلكترونى ورقمنة دورة تحصيل المبيعات.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن مندوبو وعملاء“إيديتا” من إيداع الأموال المحصلة يوميًا وعلى مدار الساعة من التجار من خلال شبكة تجار“فورى” المنتشرة فى كافة محافظات مصر وفروع“فورى بلس”.

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وتخدم منصة فورى FMCG حاليًا أكثر من 320 ألف تاجر وأكثر من 100 شركة سلع استهلاكية، بهدف رقمنة عمليات العرض والطلب، وإنشاء نظام بيئى حيث تكون العلاقة بين بائع التجزئة ومندوب المبيعات وشركة السلع الاستهلاكية سلسة ورقمية وغير نقدية.

وقال أشرف صبرى رئيس مجلس الإدارة لشركة فورى FMCG، إن الشراكة مع“إيديتا” تستهدف تطوير نظم التحصيل والمدفوعات بقطاع الصناعات الغذائية، عبر أحدث حلول التكنولوجيا المبتكرة والمؤمنة بشكل كامل.




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وأعرب المهندس هانى برزى رئيس مجلس إدارة شركة“إيديتا للصناعات الغذائية” عن تطلعه للعمل مع فريق“فورى” خلال الفترة القادمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التى تتبناها“إيديتا”.




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