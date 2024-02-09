باي بال ترى فرصًا أفضل لتحقيق الدخل بعد تحديث منصاتها

MENAFN - Al-Borsa News) قال الرئيس التنفيذي لـ“باي بال“،“أليكس كريس”، إن مشكلات الدفع عبر الإنترنت التي شرعت شركة المدفوعات الرائدة في حلها منذ سنوات“حُلت بالفعل” الآن، وإن الخدمات الجديدة ستشكل فرصًا أفضل للدخل.

وقالت الشركة في بيان الخميس، إنها جددت عملية الدفع بشكل كبير للسماح للعملاء بإتمام المعاملات بشكل أسرع، معلنةً ميزة جديدة للمعاملات كضيف والتي تهدف إلى السماح للعملاء بالتسوق بنقرة واحدة حتى لو لم يقوموا بإعداد حساب مع التاجر.

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وقال“كريس” لموقع“ماركت ووتش” إن هذه التغييرات“ستمكن من تحسين كبير في معدل عمليات نجاح الدفع”، وستسمح أيضًا بجهود التخصيص التي تمنح التجار مزيدًا من المعلومات حول الزوار القادمين إلى مواقعهم.

وتتضمن المزايا الأخرى“إيصالات ذكية” جديدة يمكن أن تحتوي على توصيات ومكافآت، ووفقًا للشركة“يزيد هذا من فرص التجار في إعادة التفاعل مباشرة مع عملائهم وتكرار تجربة التسوق”.

كما تعمل الشركة على تجديد منصة“فينمو – Venmo” حتى يتمكن المستهلكون من رؤية الشركات ذات المصداقية التي أيدها أصدقاؤهم، وهي ميزة ستعزز تجربة المستخدمين.

وذكر“كريس” أن المزايا الجديدة ستمكِّن مستخدمي خدمات“باي بال” من تقديم خصومات للعملاء، ما“يتيح للشركة فرصة كبيرة لتحقيق الدخل”.

ومع ذلك، تواجه الشركة الكثير من المنافسة في عالم المحافظ الرقمية، بما في ذلك من شركة“آبل”، وأثرت مخاوف التنافسية على سهم“باي بال” الذي انخفض بنحو 80% منذ بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في يوليو 2021.



