باي بال ترى فرصًا أفضل لتحقيق الدخل بعد تحديث منصاتها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الرئيس التنفيذي لـ“باي بال“،“أليكس كريس”، إن مشكلات الدفع عبر الإنترنت التي شرعت شركة المدفوعات الرائدة في حلها منذ سنوات“حُلت بالفعل” الآن، وإن الخدمات الجديدة ستشكل فرصًا أفضل للدخل.
وقالت الشركة في بيان الخميس، إنها جددت عملية الدفع بشكل كبير للسماح للعملاء بإتمام المعاملات بشكل أسرع، معلنةً ميزة جديدة للمعاملات كضيف والتي تهدف إلى السماح للعملاء بالتسوق بنقرة واحدة حتى لو لم يقوموا بإعداد حساب مع التاجر.
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وقال“كريس” لموقع“ماركت ووتش” إن هذه التغييرات“ستمكن من تحسين كبير في معدل عمليات نجاح الدفع”، وستسمح أيضًا بجهود التخصيص التي تمنح التجار مزيدًا من المعلومات حول الزوار القادمين إلى مواقعهم.
وتتضمن المزايا الأخرى“إيصالات ذكية” جديدة يمكن أن تحتوي على توصيات ومكافآت، ووفقًا للشركة“يزيد هذا من فرص التجار في إعادة التفاعل مباشرة مع عملائهم وتكرار تجربة التسوق”.
كما تعمل الشركة على تجديد منصة“فينمو – Venmo” حتى يتمكن المستهلكون من رؤية الشركات ذات المصداقية التي أيدها أصدقاؤهم، وهي ميزة ستعزز تجربة المستخدمين.
وذكر“كريس” أن المزايا الجديدة ستمكِّن مستخدمي خدمات“باي بال” من تقديم خصومات للعملاء، ما“يتيح للشركة فرصة كبيرة لتحقيق الدخل”.
ومع ذلك، تواجه الشركة الكثير من المنافسة في عالم المحافظ الرقمية، بما في ذلك من شركة“آبل”، وأثرت مخاوف التنافسية على سهم“باي بال” الذي انخفض بنحو 80% منذ بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في يوليو 2021.
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