هجوم إلكتروني يعطل الوصول إلى تريليونات الدولارات في وول ستريت

MENAFN - Al-Borsa News) شنت عصابة“لوك بيت” السيبرانية هجوماً سيبرانياً على أنظمة شركة التكنولوجيا المالية“إكويليند – EquiLend” المتخصصة في معالجة معاملات لإقراض الأسهم بتريليونات الدولارات شهرياً، الأمر الذي أدى إلى انقطاع بعض خدماتها في وول سترت.

وقالت“إكويليند” المملوكة جزئياً لعدد من كبرى مؤسسات الخدمات المالية حول العالم في بيان مساء الأربعاء، إنها رصدت مشكلة تقنية غير محددة في أنظمتها في 22 من يناير، وإن المشكلة تضمنت ولوجًا غير مصرح به لأنظمة الشركة.

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وأعلن متحدث باسم عصابة“لوك بيت” في مقابلة مسؤولية مجموعة القرصنة الإلكترونية عن الحادث، وأن الخطوة التالية سوف تكون التفاوض على دفع فدية مقابل إعادة فتح الأنظمة المتضررة، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.

وتعد منصة“إكويليند إن جي تي” إحدى المنصات المحورية في قطاع التمويل، حيث تعالج معاملات بقيمة 2.4 تريليون دولار شهرياً، وتعد مؤسسات كبرى في وول ستريت على غرار“جولدمان ساكس” و”جيه بي مورجان و”بلاك روك” و”بنك أوف أمريكا” من بين مستخدمي خدمات الشركة، ويمتلكون حصصاً فيها.



