هجوم إلكتروني يعطل الوصول إلى تريليونات الدولارات في وول ستريت

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شنت عصابة“لوك بيت” السيبرانية هجوماً سيبرانياً على أنظمة شركة التكنولوجيا المالية“إكويليند – EquiLend” المتخصصة في معالجة معاملات لإقراض الأسهم بتريليونات الدولارات شهرياً، الأمر الذي أدى إلى انقطاع بعض خدماتها في وول سترت.
وقالت“إكويليند” المملوكة جزئياً لعدد من كبرى مؤسسات الخدمات المالية حول العالم في بيان مساء الأربعاء، إنها رصدت مشكلة تقنية غير محددة في أنظمتها في 22 من يناير، وإن المشكلة تضمنت ولوجًا غير مصرح به لأنظمة الشركة.
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وأعلن متحدث باسم عصابة“لوك بيت” في مقابلة مسؤولية مجموعة القرصنة الإلكترونية عن الحادث، وأن الخطوة التالية سوف تكون التفاوض على دفع فدية مقابل إعادة فتح الأنظمة المتضررة، وفق ما نقلته وكالة“بلومبرج”.
وتعد منصة“إكويليند إن جي تي” إحدى المنصات المحورية في قطاع التمويل، حيث تعالج معاملات بقيمة 2.4 تريليون دولار شهرياً، وتعد مؤسسات كبرى في وول ستريت على غرار“جولدمان ساكس” و”جيه بي مورجان و”بلاك روك” و”بنك أوف أمريكا” من بين مستخدمي خدمات الشركة، ويمتلكون حصصاً فيها.
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