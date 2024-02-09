وزير الاتصالات يؤكد عمق العلاقات المصرية الهندية فى مختلف المجالات

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، عمق العلاقات المصرية الهندية فى مختلف المجالات؛ مشيرا إلى أن هناك تشابها بين الدولتين فى العديد من الأوجه، حيث تعدان مهد حضارات حية، كما تربطهما طرق تجارية قديمة. كذلك تتشابه فى نضال الشعبين من أجل الاستقلال والسعى نحو تحقيق تقرير المصير.

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال المشاركة في الحفل الذى أقامته سفارة الهند بالقاهرة بمناسبة عيد جمهورية الهند لـ 75 ، وذلك بحضور أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وعدد من السادة السفراء والدبلوماسيين، وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة.

ونقل الدكتور عمرو طلعت تهنئة الدكتور مصطفى مدبولى لأعضاء السلك الدبلوماسى والجالية الهندية فى مصر بهذه المناسبة.

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وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن العلاقات المصرية الهندية قد شهدت زخما كبيرا خلال عام 2023، مع دعوة السيد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للمشاركة كضيف شرف فى احتفالات الهند بيوم الجمهورية، كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى السيد رئيس الوزراء الهندى فى القاهرة ومنحه“قلادة النيل” الذى يعد أرفع الأوسمة المصرية؛ مشيرا إلى أن العلاقات الدبلوماسية القوية التى تجمع البلدين تمتد أيضا إلى مجالات التعاون الاقتصادى والمصالح الاجتماعية المشتركة. حيث وجهت الهند الدعوة لمصر لحضور قمة مجموعة العشرين فى العام الماضى، كما يتيح انضمام مصر إلى مجموعة“بريكس” الفرصة لعصر جديد من التعاون بين البلدين فى مجالات التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة ونقل التكنولوجيا؛ موضحا أن التعاون يشمل مجموعة واسعة من القطاعات، بما فى ذلك التعليم والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أبرز ما تحقق لتعزيز مجالات التعاون بين مصر والهند فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023 ؛ والتى من بينها جذب واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا الهندية للاستثمار فى مصر وإنشاء مركز لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات والذى سيتم من خلاله توظيف 3000 مهندس مصرى فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى استثمار إحدى الشركات الهندية بمصر فى مجال تصنيع الهواتف المحمول والساعات الذكية، فيما تتعاون شركة هندية أخرى مع الشركة المصرية للاتصالات فى مجال اختبار معدات البنية التحتية للاتصالات؛ مضيفا أن الكفاءات المصرية تحظى باهتمام الشركات الهندية؛ لافتا إلى زيارته منذ أسبوعين لمقر أحد الشركات الهندية التى يعمل بها 3500 متخصص مصرى فى مجال صناعة التعهيد منهم 700 متخصص فى محافظة أسيوط بصعيد مصر.

كما ألقى أجيت جوبتيه سفير الهند بالقاهرة كلمة؛ أكد فيها على العلاقات الوثيقة التى تربط بين مصر والهند عبر سنوات طويلة والتى تشهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة خاصة خلال العام الماضى؛ مستعرضا أبرز مجالات التعاون بين البلدين، وأهم الإنجازات التى حققتها الهند خلال الفترة الماضية.