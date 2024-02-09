15% حجم التوسع المتوقع سنويا لـفودافون للحلول الذكية بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) “طلعت”: حريصون على تشجيع إقامة مراكز لتصدير الخدمات الرقمية بالمحافظات
بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطط مجموعة فودافون للحلول الذكية التوسعية فى مصر.
وأكد وزير الاتصالات، اهتمام الدولة بتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات وتشجيع الشركات العالمية على إقامة مراكز لها فى مصر لتصدير الخدمات الرقمية؛ الأمر الذى يسهم فى خلق فرص عمل كثيفة ومتنوعة للشباب وتنمية صادرات مصر الرقمية.
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وأشار إلى أنه فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد؛ تحرص وزارة الاتصالات على تحفيز الشركات على الاستثمار فى تصدير خدمات التعهيد من المحافظات وتبنى منظومة العمل عن بُعد وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع فى إطلاق البرامج والمبادرات التدريبية؛ مضيفا أن الكفاءات المصرية الشابة أثبتت جدارتها فى تقديم خدمات التعهيد للعملاء بمختلف دول العالم.
من جانبه؛ صرح سكوت بيتى رئيس مجموعة فودافون للحلول الذكية ورئيس قطاع التكنولوجيا لمجموعة فودافون العالمية، أن الكوادر البشرية المصرية تتمتع بإمكانيات هائلة ومميزة مما يدفع الشركة لمزيد من التوسع داخل السوق المصرى.
وأوضح أن مجموعة فودافون للحلول الذكية ستقوم بتوسيع وتطوير الخدمات المقدمة حاليا لتشمل جوانب أحدث وأكثر تطورا لمواكبة التكنولوجيا العالمية وتطبيقاتها المختلفة والمتسارعة، بجانب كونها الذراع الاستراتيجى لمجموعة فودافون العالمية لتعزيز الكفاءة والجودة؛ الأمر الذى سينعكس بالإيجاب لخلق مزيد من فرص العمل داخل مصر وجذب المزيد من الأعمال والمشروعات للشركة وبالتالى للسوق المصرى.
ومن جانبها؛ أكدت رانيا صلاح الرئيس التنفيذى لفودافون للحلول الذكية مصر، أنه من المتوقع أن يكون حجم التوسع 15% سنويا بعد التطوير المرتقب للشركة، وفتح مجالات تعاون وأعمال مع شركاء متعددين من القطاعات المختلفة الحكومية وغير الحكومية.
وأكدت على أن الكوادر المصرية تتميز بالكفاءة المطلوبة لجذب مزيد من الأعمال والمشروعات للشركة، مشيرة إلى ان عدد موظفى الشركة فى مصر بلغ أكثر من 9000 موظف، منهم نحو 700 موظف يعملون عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية.
جدير بالذكر، أن شركة فودافون للحلول الذكية VOIS؛ هى الذراع الاستراتيجى لمجموعة فودافون العالمية لتعزيز الجودة والكفاءة فى 28 دولة حول العالم.
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