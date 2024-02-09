15% حجم التوسع المتوقع سنويا لـفودافون للحلول الذكية بمصر

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطط مجموعة فودافون للحلول الذكية التوسعية فى مصر.

وأكد وزير الاتصالات، اهتمام الدولة بتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات وتشجيع الشركات العالمية على إقامة مراكز لها فى مصر لتصدير الخدمات الرقمية؛ الأمر الذى يسهم فى خلق فرص عمل كثيفة ومتنوعة للشباب وتنمية صادرات مصر الرقمية.

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وأشار إلى أنه فى إطار استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد؛ تحرص وزارة الاتصالات على تحفيز الشركات على الاستثمار فى تصدير خدمات التعهيد من المحافظات وتبنى منظومة العمل عن بُعد وذلك من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى التوسع فى إطلاق البرامج والمبادرات التدريبية؛ مضيفا أن الكفاءات المصرية الشابة أثبتت جدارتها فى تقديم خدمات التعهيد للعملاء بمختلف دول العالم.

من جانبه؛ صرح سكوت بيتى رئيس مجموعة فودافون للحلول الذكية ورئيس قطاع التكنولوجيا لمجموعة فودافون العالمية، أن الكوادر البشرية المصرية تتمتع بإمكانيات هائلة ومميزة مما يدفع الشركة لمزيد من التوسع داخل السوق المصرى.

وأوضح أن مجموعة فودافون للحلول الذكية ستقوم بتوسيع وتطوير الخدمات المقدمة حاليا لتشمل جوانب أحدث وأكثر تطورا لمواكبة التكنولوجيا العالمية وتطبيقاتها المختلفة والمتسارعة، بجانب كونها الذراع الاستراتيجى لمجموعة فودافون العالمية لتعزيز الكفاءة والجودة؛ الأمر الذى سينعكس بالإيجاب لخلق مزيد من فرص العمل داخل مصر وجذب المزيد من الأعمال والمشروعات للشركة وبالتالى للسوق المصرى.

ومن جانبها؛ أكدت رانيا صلاح الرئيس التنفيذى لفودافون للحلول الذكية مصر، أنه من المتوقع أن يكون حجم التوسع 15% سنويا بعد التطوير المرتقب للشركة، وفتح مجالات تعاون وأعمال مع شركاء متعددين من القطاعات المختلفة الحكومية وغير الحكومية.

وأكدت على أن الكوادر المصرية تتميز بالكفاءة المطلوبة لجذب مزيد من الأعمال والمشروعات للشركة، مشيرة إلى ان عدد موظفى الشركة فى مصر بلغ أكثر من 9000 موظف، منهم نحو 700 موظف يعملون عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية.

جدير بالذكر، أن شركة فودافون للحلول الذكية VOIS؛ هى الذراع الاستراتيجى لمجموعة فودافون العالمية لتعزيز الجودة والكفاءة فى 28 دولة حول العالم.