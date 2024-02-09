إطلاق تطبيق آياميديكا الطبى فى مصر والسعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News) خطة للتوسع فى الولايات المتحدة.. وبروتوكول تعاون بين“Ayamedica” ومدرسة“NIS”
أطلقت شركة آياميديكا، تطبيقها الطبى فى مصر والسعودية، لتوفير البيانات والتاريخ المرضى للأفراد، وتستهدف الشركة التوسع فى الولايات المتحدة الأمريكية والخليج خلال الفترة المقبلة.
ووقعت شركة آياميديكا Ayamedica بروتوكول تعاون مع مدرسة NIS فى العاصمة الإدارية لاستخدام التطبيق لطلاب مدارسها، والذى يمكن عيادة المدرسة من متابعة الحالة الصحية للطلاب، ومعرفة كل حالة على حدة، فضلا عن المتابعة اللحظية وفقا للتقارير التى يرسلها التطبيق إلى ولى الأمر، وعيادة المدرسة.
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وقال حسام شومان، رئيس مجلس إدارة شركة آياميديكا، إن الشركة بدأت فى تطوير التطبيق منذ 3 سنوات فى الولايات المتحدة واستكملت التطبيق فى مصر، وبدأت بالفعل إطلاق التطبيق من خلال التعاقد مع مدرسة NIS، كما تخطط للوصول لكافة المدارس الدولية والتعاقد معها خلال عامين.
وأضاف أن التطبيق تعاقد مع 5 شركات تدير مجموعة من المدارس فى السعودية والتى تمكنها من الانطلاق لباقى دول الخليج خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى خطة الشركة لإطلاق تطبيقها فى الولايات المتحدة.
وأوضح أن Ayamedica يخطط أيضا لاستهداف المستشفيات والعيادات والأطباء، ومراكز الأشعة والتحاليل وشركات التأمين وكافة القطاعات داخل المنظومة الصحية التى يتعامل معها المريض.
وقال إن الشركة تستهدف أيضا ضم القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة، والتوسع فى دائرة القطاعات التى تخدمها فى المستقبل، وهو ما يتيح فرصة أكبر لتوسع وانتشار التطبيق فى كافة القطاعات.
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