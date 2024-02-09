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إطلاق تطبيق آياميديكا الطبى فى مصر والسعودية

2/9/2024 2:05:26 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) خطة للتوسع فى الولايات المتحدة.. وبروتوكول تعاون بين“Ayamedica” ومدرسة“NIS”

أطلقت شركة آياميديكا، تطبيقها الطبى فى مصر والسعودية، لتوفير البيانات والتاريخ المرضى للأفراد، وتستهدف الشركة التوسع فى الولايات المتحدة الأمريكية والخليج خلال الفترة المقبلة.

ووقعت شركة آياميديكا Ayamedica بروتوكول تعاون مع مدرسة NIS فى العاصمة الإدارية لاستخدام التطبيق لطلاب مدارسها، والذى يمكن عيادة المدرسة من متابعة الحالة الصحية للطلاب، ومعرفة كل حالة على حدة، فضلا عن المتابعة اللحظية وفقا للتقارير التى يرسلها التطبيق إلى ولى الأمر، وعيادة المدرسة.

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وقال حسام شومان، رئيس مجلس إدارة شركة آياميديكا، إن الشركة بدأت فى تطوير التطبيق منذ 3 سنوات فى الولايات المتحدة واستكملت التطبيق فى مصر، وبدأت بالفعل إطلاق التطبيق من خلال التعاقد مع مدرسة NIS، كما تخطط للوصول لكافة المدارس الدولية والتعاقد معها خلال عامين.

وأضاف أن التطبيق تعاقد مع 5 شركات تدير مجموعة من المدارس فى السعودية والتى تمكنها من الانطلاق لباقى دول الخليج خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى خطة الشركة لإطلاق تطبيقها فى الولايات المتحدة.

وأوضح أن Ayamedica يخطط أيضا لاستهداف المستشفيات والعيادات والأطباء، ومراكز الأشعة والتحاليل وشركات التأمين وكافة القطاعات داخل المنظومة الصحية التى يتعامل معها المريض.

وقال إن الشركة تستهدف أيضا ضم القطاع الصناعى خلال الفترة المقبلة، والتوسع فى دائرة القطاعات التى تخدمها فى المستقبل، وهو ما يتيح فرصة أكبر لتوسع وانتشار التطبيق فى كافة القطاعات.

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