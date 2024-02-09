MG العقارية تتعاقد مع We لتقديم خدمات متكاملة لعملائها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعاقدت شركة MG Developments مع الشركة المصرية للاتصالات“we” لتقديم الخدمات والأنظمة الذكية بمشروعاتها المتنوعة فى السوق العقارية.
وقالت آية الشناوى، رئيس القطاع التجارى بشركة MG Developments، إن التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات“we” لتصبح مزود الخدمات الذكية للشركة فى مشروعاتها لافيدا وبلو بلو وهيدكوارتر بيزنس.
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وأضافت الشناوى، أنه بموجب التعاقد ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الـTriple–play والتى تشمل خدمات الإنترنت التشاركية فائقة السرعة، وخدمات الـIPTV.
وقال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات:“التعاون مع شركة إم جى للتطويرالعقارى يؤكد قدرة الشركة على كسب ثقة المزيد من شركات التطوير العقارى، مع ما تمتلكه من خبرات واسعة فى خدمة العملاء وقدرات تقنية تمكنها من توفير أعلى مستوى من خدمات الاتصالات المتكاملة التى تضمن تلبية احتياجات العملاء”.
وأكد أحمد السَكّوت، رئيس قطاعات عملاء الشركات بالشركة المصرية للاتصالات، حرص المصرية للاتصالات على تعزيز تواجدها فى قطاع التطوير العقارى من خلال توفير أفضل حلول الاتصالات المتطورة.
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