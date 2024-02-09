Friday, 09 February 2024 11:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


MG العقارية تتعاقد مع We لتقديم خدمات متكاملة لعملائها

2/9/2024 2:05:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعاقدت شركة MG Developments مع الشركة المصرية للاتصالات“we” لتقديم الخدمات والأنظمة الذكية بمشروعاتها المتنوعة فى السوق العقارية.

وقالت آية الشناوى، رئيس القطاع التجارى بشركة MG Developments، إن التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات“we” لتصبح مزود الخدمات الذكية للشركة فى مشروعاتها لافيدا وبلو بلو وهيدكوارتر بيزنس.

موضوعات متعلقة “نيوتنكس” للحلول التكنولوجية تستهدف التوسع محليًا فى 2024 5.5 مليار دولار مبيعات“المجتمعات العمرانية” من الأراضى والوحدات السكنية خلال 2023 شركات العقارات تطالب وزارة الإسكان بالمزيد من التيسيرات

وأضافت الشناوى، أنه بموجب التعاقد ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الـTriple–play والتى تشمل خدمات الإنترنت التشاركية فائقة السرعة، وخدمات الـIPTV.

وقال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات:“التعاون مع شركة إم جى للتطويرالعقارى يؤكد قدرة الشركة على كسب ثقة المزيد من شركات التطوير العقارى، مع ما تمتلكه من خبرات واسعة فى خدمة العملاء وقدرات تقنية تمكنها من توفير أعلى مستوى من خدمات الاتصالات المتكاملة التى تضمن تلبية احتياجات العملاء”.

وأكد أحمد السَكّوت، رئيس قطاعات عملاء الشركات بالشركة المصرية للاتصالات، حرص المصرية للاتصالات على تعزيز تواجدها فى قطاع التطوير العقارى من خلال توفير أفضل حلول الاتصالات المتطورة.

MENAFN09022024000202011048ID1107833897

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث