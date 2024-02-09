MG العقارية تتعاقد مع We لتقديم خدمات متكاملة لعملائها

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقدت شركة MG Developments مع الشركة المصرية للاتصالات“we” لتقديم الخدمات والأنظمة الذكية بمشروعاتها المتنوعة فى السوق العقارية.

وقالت آية الشناوى، رئيس القطاع التجارى بشركة MG Developments، إن التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات“we” لتصبح مزود الخدمات الذكية للشركة فى مشروعاتها لافيدا وبلو بلو وهيدكوارتر بيزنس.

موضوعات“نيوتنكس” للحلول التكنولوجية تستهدف التوسع محليًا فى 2024 5.5 مليار دولار مبيعات“المجتمعات العمرانية” من الأراضى والوحدات السكنية خلال 2023 شركات العقارات تطالب وزارة الإسكان بالمزيد من التيسيرات

وأضافت الشناوى، أنه بموجب التعاقد ستقوم الشركة المصرية للاتصالات بتقديم خدمات الـTriple–play والتى تشمل خدمات الإنترنت التشاركية فائقة السرعة، وخدمات الـIPTV.

وقال محمد أبو طالب، نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات:“التعاون مع شركة إم جى للتطويرالعقارى يؤكد قدرة الشركة على كسب ثقة المزيد من شركات التطوير العقارى، مع ما تمتلكه من خبرات واسعة فى خدمة العملاء وقدرات تقنية تمكنها من توفير أعلى مستوى من خدمات الاتصالات المتكاملة التى تضمن تلبية احتياجات العملاء”.

وأكد أحمد السَكّوت، رئيس قطاعات عملاء الشركات بالشركة المصرية للاتصالات، حرص المصرية للاتصالات على تعزيز تواجدها فى قطاع التطوير العقارى من خلال توفير أفضل حلول الاتصالات المتطورة.