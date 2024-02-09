مارك زوكربيرج أمام مجلس الشيوخ للدفاع عن تأثير ميتا

MENAFN - Al-Borsa News) يخطط الرئيس التنفيذي لشركة“ميتا بلاتفورمز”، مارك زوكربيرج، الذي من المقرر أن يدلي بشهادته أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء، للرد على فكرة أن تطبيقات الوسائط الاجتماعية لها تأثير سلبي على الصحة العقلية للشباب.

وسيدافع زوكربيرج عن ممارسات سلامة الأطفال في شركته ويركز على فوائد استخدام فيسبوك وإنستجرام، التطبيقات الشهيرة المملوكة لشركة ميتا، وفقاً لملاحظاته المعدة مسبقاً والتي صدرت قبل جلسة الاستماع في الساعة 10 صباحاً بتوقيت واشنطن.

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وسيطلب من المشرعين متابعة التشريعات التي تطبق نظاماً للتحقق من العمر والضوابط الأبوية، والدعوة إلى معايير الصناعة للمحتوى المناسب للعمر.

ومن المتوقع أن يقول زوكربيرج، وفقاً لشهادة معدة تمت مشاركتها مع اللجنة:“يقوم المراهقون بأشياء مذهلة في خدماتنا، إنهم يستخدمون تطبيقاتنا ليشعروا بمزيد من التواصل والاطلاع والترفيه، وكذلك للتعبير عن أنفسهم وإنشاء الأشياء واستكشاف اهتماماتهم. بشكل عام، يخبرنا المراهقون أن هذا جزء إيجابي من حياتهم”.

وسيؤكد أيضاً على استثمارات ميتا في سلامة الأطفال، واستعدادها للعمل جنباً إلى جنب مع الآباء والمشرعين.

ويعمل لدى الشركة حوالي 40 ألف شخص يعملون حالياً في مجال السلامة والأمن، وأنفقت أكثر من 20 مليار دولار على هذه الجهود منذ عام 2016، وفقاً للتصريحات التي نقلتها“بلومبرج”، واطلعت عليها“العربية Business”.

وجاء في بيان زوكربيرج:“نريد أن يتمتع المراهقون بتجارب آمنة ومناسبة لأعمارهم على تطبيقاتنا، ونريد مساعدة الآباء على إدارة تلك التجارب، لهذا السبب قمنا في السنوات الثماني الماضية بتقديم أكثر من 30 أداة وموارد وميزات مختلفة لمساعدة الآباء والمراهقين”.

تشمل جلسة الاستماع في مجلس الشيوخ، التي تركز على سلامة الأطفال عبر الإنترنت، أيضاً قادة“تيك توك”، و”X”، و”Discord”، و”Snap”.

وفقاً لتصريحاته المعدة مسبقاً، يخطط الرئيس التنفيذي لشركة“Snap”، إيفان سبيجيل للتركيز على العمل الذي قام به تطبيق Snapchat الخاص به لمكافحة الابتزاز المحتمل وتوزيع مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والمخدرات غير المشروعة.