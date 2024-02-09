كاسيو تعتزم التوسع فى قطاع التجزئة بمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة كاسيو اليابانية التوسع فى قطاع البيع بالتجزئة فى مصر خلال العامين الحالى والمقبل.
وقال تاكاشى سيميا، المدير العام لشركة“كاسيو” الشرق الأوسط وأفريقيا إن شركته تستهدف تدشين مابين فرعين أو 3 فروع فى السوق المحلى بنهاية عام 2025.
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أضاف“تتركز استراتيجيتنا التسويقية فى مصر لعام 2024 حول شقين: الأول تعزيز وجودنا المادى فى قطاع البيع بالتجزئة، كما هو الحال مع متجر G-SHOCK، بالإضافة إلى تعزيز التواجد عبر الإنترنت”.
أوضح أنهم على دراية بأهمية التفاعل الرقمى فى السوق حاليًا ويهدفون إلى دعم منصات التجارة الإلكترونية، وتعزيز التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتدشين الحملات التسويقية عبر الإنترنت.
تاكاشى سيميا المدير العام لشركة كاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا
وأطلقت الشركة فرع جديد لساعات G-SHOCK فى مصر. وقال سيميا“نحن متفائلون حول تدفق الاستثمارات فى مصر لعام 2024، وأن افتتاح متجر ساعات G-SHOCK ، يعد خطوة مهمة فى استراتيجيتنا الاستثمارية، لا يعرض هذا المتجر ساعات G-SHOCK المتطورة فقط، لكنه دليلًا على التزامنا تجاه السوق المصرى، مما يشير إلى تحول إيجابى فى قطاعى الإلكترونيات الاستهلاكية والتجزئة”.
وعن أهمية السوق المصري بالنسبة لـ”كاسيو” أشار إلى أن السوق المصرى هام بالنسبة لهم ويضعونه فى عين الاعتبار، وهذا ينعكس على الموقع الاستراتيجى لمتجر G-SHOCK فى أكثر الأماكن حيوية فى القاهرة.
أضاف أن السوق المصري يتمتع بإمكانيات هائلة بسبب حجمها الواسع والتركيبة السكانية، ومع ذلك، تشمل التحديات مواجهة سوق تنافسية للغاية ومحاولة تلبية الاحتياجات والتفضيلات للمستهلكين المصريين بعروض ومنتجات الشركة.
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