كاسيو تعتزم التوسع فى قطاع التجزئة بمصر

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة كاسيو اليابانية التوسع فى قطاع البيع بالتجزئة فى مصر خلال العامين الحالى والمقبل.

وقال تاكاشى سيميا، المدير العام لشركة“كاسيو” الشرق الأوسط وأفريقيا إن شركته تستهدف تدشين مابين فرعين أو 3 فروع فى السوق المحلى بنهاية عام 2025.

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أضاف“تتركز استراتيجيتنا التسويقية فى مصر لعام 2024 حول شقين: الأول تعزيز وجودنا المادى فى قطاع البيع بالتجزئة، كما هو الحال مع متجر G-SHOCK، بالإضافة إلى تعزيز التواجد عبر الإنترنت”.

أوضح أنهم على دراية بأهمية التفاعل الرقمى فى السوق حاليًا ويهدفون إلى دعم منصات التجارة الإلكترونية، وتعزيز التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتدشين الحملات التسويقية عبر الإنترنت.

تاكاشى سيميا المدير العام لشركة كاسيو الشرق الأوسط وأفريقيا

وأطلقت الشركة فرع جديد لساعات G-SHOCK فى مصر. وقال سيميا“نحن متفائلون حول تدفق الاستثمارات فى مصر لعام 2024، وأن افتتاح متجر ساعات G-SHOCK ، يعد خطوة مهمة فى استراتيجيتنا الاستثمارية، لا يعرض هذا المتجر ساعات G-SHOCK المتطورة فقط، لكنه دليلًا على التزامنا تجاه السوق المصرى، مما يشير إلى تحول إيجابى فى قطاعى الإلكترونيات الاستهلاكية والتجزئة”.

وعن أهمية السوق المصري بالنسبة لـ”كاسيو” أشار إلى أن السوق المصرى هام بالنسبة لهم ويضعونه فى عين الاعتبار، وهذا ينعكس على الموقع الاستراتيجى لمتجر G-SHOCK فى أكثر الأماكن حيوية فى القاهرة.

أضاف أن السوق المصري يتمتع بإمكانيات هائلة بسبب حجمها الواسع والتركيبة السكانية، ومع ذلك، تشمل التحديات مواجهة سوق تنافسية للغاية ومحاولة تلبية الاحتياجات والتفضيلات للمستهلكين المصريين بعروض ومنتجات الشركة.