تعاون بين Meta والشباب والرياضة المصرية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت كلاً من شركة Meta ووزارة الشباب والرياضة المصرية عن تعاونهما لتعزيز سلامة الشباب عبر الإنترنت.
واحتفالاً بيوم الإنترنت الآمن، سوف تعقد شركة Meta ووزارة الشباب والرياضة سلسلة من الأنشطة التى تهدف إلى معالجة الجوانب الحاسمة لسلامة الشباب وتمكينهم وضمان أمانهم الرقمى.
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سيبدأ التعاون بمائدة مستديرة من المقرر عقدها يوم 15 فبراير الجارى تجمع بين ممثلى الحكومات، وخبراء سلامة الشباب، وممثلى الأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدنى، والمنظمات الدولية.
بالإضافة إلى المائدة المستديرة، ستعقد Meta جلسات لبناء القدرات، مع التركيز على إطلاق العنان لإمكانات منصات التواصل الاجتماعى.
وستغطى ورش العمل تحقيق الدخل، منع المعلومات المضللة، واعتماد التكنولوجيات الناشئة مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعى لبناء القدرات والفرص الاقتصادية.
وستقوم ميتا، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، باختيار المشاركين لتدريب مخصص للسلامة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عقد ورشة عمل أولمبية، توفر التدريب للمشاركين المختارين فى الفريق الأولمبى الوطنى المصرى حول الاستخدام الأمثل لمنصات ميتا للترويج والسلامة.
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