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تعاون بين Meta والشباب والرياضة المصرية

2/9/2024 2:05:23 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلنت كلاً من شركة Meta ووزارة الشباب والرياضة المصرية عن تعاونهما لتعزيز سلامة الشباب عبر الإنترنت.

واحتفالاً بيوم الإنترنت الآمن، سوف تعقد شركة Meta ووزارة الشباب والرياضة سلسلة من الأنشطة التى تهدف إلى معالجة الجوانب الحاسمة لسلامة الشباب وتمكينهم وضمان أمانهم الرقمى.

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سيبدأ التعاون بمائدة مستديرة من المقرر عقدها يوم 15 فبراير الجارى تجمع بين ممثلى الحكومات، وخبراء سلامة الشباب، وممثلى الأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدنى، والمنظمات الدولية.

بالإضافة إلى المائدة المستديرة، ستعقد Meta جلسات لبناء القدرات، مع التركيز على إطلاق العنان لإمكانات منصات التواصل الاجتماعى.

وستغطى ورش العمل تحقيق الدخل، منع المعلومات المضللة، واعتماد التكنولوجيات الناشئة مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعى لبناء القدرات والفرص الاقتصادية.

وستقوم ميتا، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، باختيار المشاركين لتدريب مخصص للسلامة عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، سيتم عقد ورشة عمل أولمبية، توفر التدريب للمشاركين المختارين فى الفريق الأولمبى الوطنى المصرى حول الاستخدام الأمثل لمنصات ميتا للترويج والسلامة.

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