700 مليون دولار صادرات سامسونج إليكترونيكس مصر وخطة لزيادتها

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت صادرات شركة سامسونج إليكترونيكس مصر 700 مليون دولار، وتتطلع لزيادتها بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر جون سو جونج، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وبحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مسئولي شركة“سامسونج إليكترونيكس مصر”؛ فرص التعاون الممكنة مع الشركة خلال الفترة المقبلة.
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وقال رئيس الوزراء، إن الشركة واحدة من أبرز الشركات العاملة في السوق المصرية في تصنيع الأجهزة الإلكترونية سواء أجهزة التليفزيون والشاشات أو التليفون المحمول أو التابلت.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لرؤية المزيد من الاستثمارات لشركة“سامسونج إليكترونيكس” في مصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل ما تمنحه الحكومة المصرية من حوافز استثمارية تشجع على إقامة صناعات محلية يمكنها أيضًا الاستفادة من فرص وحوافز التصدير من مصر للأسواق المستهدفة. مبيعات“سامسونج مصر” تتجاوز الـ1.3 مليار دولار محليًا وعالميًا
وخلال الاجتماع، شرح جون سو جونج، رئيس مجلس إدارة“سامسونج إليكترونيكس مصر”، خطة الشركة لزيادة صادراتها من مصر إلى السوق الأوروبية عبر الاستفادة من الحوافز التي تمنحها اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الشركة بدأت إنشاء مصنعها لتوطين صناعة التليفزيونات والشاشات المسطحة عام 2012 في مدينة كوم أبو راضي ببني سويف، وبدأ الإنتاج الفعلي عام 2013، كما تم توسيع النشاط عام 2021 لتوطين صناعة الحاسب اللوحي“تابلت” الذي تعاقدت بشأنه مع وزارة التربية والتعليم لتوريد مليون تابلت مدرسي.
وأوضح أن الشركة حصلت على الرخصة الذهبية في أغسطس 2023 لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، مضيفًا أن إجمالي عدد العمالة بالشركة في مصر يبلغ نحو ألفي عامل منهم 100 عامل في التسويق والمبيعات، و1900 بالمصانع، ويتم تصدير نحو 85% من حجم الإنتاج من التليفزيونات والشاشات المسطحة للخارج، في حين يُوجه إنتاج مصنع الهواتف المحمولة للسوق المحلية.
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