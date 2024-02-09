700 مليون دولار صادرات سامسونج إليكترونيكس مصر وخطة لزيادتها

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت صادرات شركة سامسونج إليكترونيكس مصر 700 مليون دولار، وتتطلع لزيادتها بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة، حسبما ذكر جون سو جونج، رئيس مجلس إدارة الشركة.

وبحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مسئولي شركة“سامسونج إليكترونيكس مصر”؛ فرص التعاون الممكنة مع الشركة خلال الفترة المقبلة.

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وقال رئيس الوزراء، إن الشركة واحدة من أبرز الشركات العاملة في السوق المصرية في تصنيع الأجهزة الإلكترونية سواء أجهزة التليفزيون والشاشات أو التليفون المحمول أو التابلت.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لرؤية المزيد من الاستثمارات لشركة“سامسونج إليكترونيكس” في مصر خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل ما تمنحه الحكومة المصرية من حوافز استثمارية تشجع على إقامة صناعات محلية يمكنها أيضًا الاستفادة من فرص وحوافز التصدير من مصر للأسواق المستهدفة.

وخلال الاجتماع، شرح جون سو جونج، رئيس مجلس إدارة“سامسونج إليكترونيكس مصر”، خطة الشركة لزيادة صادراتها من مصر إلى السوق الأوروبية عبر الاستفادة من الحوافز التي تمنحها اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الشركة بدأت إنشاء مصنعها لتوطين صناعة التليفزيونات والشاشات المسطحة عام 2012 في مدينة كوم أبو راضي ببني سويف، وبدأ الإنتاج الفعلي عام 2013، كما تم توسيع النشاط عام 2021 لتوطين صناعة الحاسب اللوحي“تابلت” الذي تعاقدت بشأنه مع وزارة التربية والتعليم لتوريد مليون تابلت مدرسي.

وأوضح أن الشركة حصلت على الرخصة الذهبية في أغسطس 2023 لتوطين صناعة الهواتف المحمولة، مضيفًا أن إجمالي عدد العمالة بالشركة في مصر يبلغ نحو ألفي عامل منهم 100 عامل في التسويق والمبيعات، و1900 بالمصانع، ويتم تصدير نحو 85% من حجم الإنتاج من التليفزيونات والشاشات المسطحة للخارج، في حين يُوجه إنتاج مصنع الهواتف المحمولة للسوق المحلية.