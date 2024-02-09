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75.8 مليون مشترك في إنترنت المحمول بمصر خلال نوفمبر

2/9/2024 2:05:22 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة المتنقل بلغ 75.80 مليون مشترك حتى نوفمبر 2023 مقابل 69.06 مليون مشترك في نوفمبر 2022. بنسبة زيادة قدرها 9.76%.

وأرجع جهاز الإحصاء الزيادة إلى الإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول.

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وأشار في بيان، إلى أن إجمالي عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت فائق السرعة بلغ 10.70 مليون مشترك حتى نوفمبر 2023 مقابل 10.94 مليون مشترك لعدد المشتركين بوجه عام في نوفمبر 2022؛ بنسبة انخفاض قدرها 2.19%.

ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لتغيير طريقة الحساب من المشتركين بوجه عام إلى المشتركين النشطين.

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