75.8 مليون مشترك في إنترنت المحمول بمصر خلال نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة المتنقل بلغ 75.80 مليون مشترك حتى نوفمبر 2023 مقابل 69.06 مليون مشترك في نوفمبر 2022. بنسبة زيادة قدرها 9.76%.
وأرجع جهاز الإحصاء الزيادة إلى الإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول.
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وأشار في بيان، إلى أن إجمالي عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت فائق السرعة بلغ 10.70 مليون مشترك حتى نوفمبر 2023 مقابل 10.94 مليون مشترك لعدد المشتركين بوجه عام في نوفمبر 2022؛ بنسبة انخفاض قدرها 2.19%.
ويأتي هذا الانخفاض نتيجة لتغيير طريقة الحساب من المشتركين بوجه عام إلى المشتركين النشطين.
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