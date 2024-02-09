آى فيكس لصيانة الأجهزة الإلكترونية تدرس التوسع فى كينيا ونيجيريا وغانا

تخطط شركة“آى فيكس ifix” المتخصصة فى صيانة الأجهزة الإلكترونية للتوسع فى كينيا ونيجيريا وغانا خلال المرحلة المقبلة، ضمن سعيها لإضافة مصادر دخل أخرى بالعملة الأجنبية.

وقالت أمنية نجم، المدير التنفيذى لشركة“آى فيكس ifix” ، إن الشركة دشنت نشاطها فى 2015، وتقدم خدمة الزيارات المنزلية للعملاء لتقديم الدعم الفنى لجميع أجهزة الهواتف المحمولة.

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وأضافت نجم لـ”البورصة”، أن“آى فيكس” تستهدف التركيز على شريحة محددة من المستهلكين الذين يفضلون دفع رسوم أكبر مقابل الحصول على خدمة مميزة، مشيرة أن جائحة كورونا تسببت فى عدم رواج فكرة الزيارات المنزلية وظهور صفحة أخرى على منصات التواصل الإجتماعى تستخدم الإسم الرسمى للشركة بشكل غير قانونى.

ألمحت إلى أن مؤسسى الشركة استعانوا بخبير لفحص القوائم المالية والسجل التجارى والبطاقة الضريبية وانتهى إلى أن آى فيكس هى كيان قانونى وشرعى، ومع مرور الوقت أطلقت آى فيكس علامة تجارية جديدة تابعة لها تحمل إسم“hive”.

ولفتت إلى أنها تولت مسئولية ifix كمدير تنفيذى منذ يونيو 2023 وبدأت إعادة تكوين نموذج العمل مجددا، مضيفة أن الشركة تتعامل حاليا من خلال علامتين تجاريتين هما hive مع قطاع العملاء الأفراد وifix مع المؤسسات .

وتابعت أن خدمات آى فيكس متواجدة حاليًا فى 16 فرعا تابعة لشركة“بى تك” وتستهدف الشركتان إضافة 150 آخر خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى انتشارها فى منافذ“XPRS” التابعة لشركة تريد لاين الموزع الرئيسى لمنتجات العلامة التجارية آبل بمصر.

وكشفت عن توقيع“آى فيكس” اتفاقية شراكة مؤخرا مع شركة بيكيا الناشئة بهدف التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الناتجة عن عمليات إصلاح وصيانة الهواتف المحمول والأجهزة الإلكترونية، كما تعاقدت أيضا على صيانة هواتف مايكروماكس الهندية وساعات بلاى الذكية فى مصر.

أشارت أن شركتها تعمل وفق أسلوب الفرانشايز بالمحافظات وتم تنفيذ التجربة فى أسيوط والمنيا والإسماعيلية والغربية والدقهلية والمنوفية، وتخطط للتوسع فى 6 محافظات أخرى هى الشرقية ودمياط والأقصر وأسوان وقنا والفيوم .

وقالت إن“آى فيكس” تقوم بتدريب العاملين لدى منافذ التجار وإجراء عمليات متابعة ومراجعة دورية لمستويات الأداء.

وكشفت أن ارتفاع أسعار الهواتف واكسسواراتها خلال المرحلة الماضية دفع شريحة كبيرة من المستخدمين فى الفئات العليا يمثلون 10 % من إجمالى أعداد مالكى المحمول بمصر للاتجاه نحو صيانة أجهزتهم القديمة وبالأخص هواتف آبل، وقدّرت نجم إجمالى عدد أجهزة المحمول التى تخضع للصيانة بنحو 100 ألف وحدة سنويًا.