آى فيكس لصيانة الأجهزة الإلكترونية تدرس التوسع فى كينيا ونيجيريا وغانا

(MENAFN
- Al-Borsa News) “نجم”: متواجدون حاليًا فى 16 فرعا لـ”بى تك”.. ونخطط للتواجد فى 6 محافظات جديدة
تخطط شركة“آى فيكس ifix” المتخصصة فى صيانة الأجهزة الإلكترونية للتوسع فى كينيا ونيجيريا وغانا خلال المرحلة المقبلة، ضمن سعيها لإضافة مصادر دخل أخرى بالعملة الأجنبية.
وقالت أمنية نجم، المدير التنفيذى لشركة“آى فيكس ifix” ، إن الشركة دشنت نشاطها فى 2015، وتقدم خدمة الزيارات المنزلية للعملاء لتقديم الدعم الفنى لجميع أجهزة الهواتف المحمولة.
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وأضافت نجم لـ”البورصة”، أن“آى فيكس” تستهدف التركيز على شريحة محددة من المستهلكين الذين يفضلون دفع رسوم أكبر مقابل الحصول على خدمة مميزة، مشيرة أن جائحة كورونا تسببت فى عدم رواج فكرة الزيارات المنزلية وظهور صفحة أخرى على منصات التواصل الإجتماعى تستخدم الإسم الرسمى للشركة بشكل غير قانونى.
ألمحت إلى أن مؤسسى الشركة استعانوا بخبير لفحص القوائم المالية والسجل التجارى والبطاقة الضريبية وانتهى إلى أن آى فيكس هى كيان قانونى وشرعى، ومع مرور الوقت أطلقت آى فيكس علامة تجارية جديدة تابعة لها تحمل إسم“hive”.
ولفتت إلى أنها تولت مسئولية ifix كمدير تنفيذى منذ يونيو 2023 وبدأت إعادة تكوين نموذج العمل مجددا، مضيفة أن الشركة تتعامل حاليا من خلال علامتين تجاريتين هما hive مع قطاع العملاء الأفراد وifix مع المؤسسات .
وتابعت أن خدمات آى فيكس متواجدة حاليًا فى 16 فرعا تابعة لشركة“بى تك” وتستهدف الشركتان إضافة 150 آخر خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى انتشارها فى منافذ“XPRS” التابعة لشركة تريد لاين الموزع الرئيسى لمنتجات العلامة التجارية آبل بمصر.
وكشفت عن توقيع“آى فيكس” اتفاقية شراكة مؤخرا مع شركة بيكيا الناشئة بهدف التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية الناتجة عن عمليات إصلاح وصيانة الهواتف المحمول والأجهزة الإلكترونية، كما تعاقدت أيضا على صيانة هواتف مايكروماكس الهندية وساعات بلاى الذكية فى مصر.
أشارت أن شركتها تعمل وفق أسلوب الفرانشايز بالمحافظات وتم تنفيذ التجربة فى أسيوط والمنيا والإسماعيلية والغربية والدقهلية والمنوفية، وتخطط للتوسع فى 6 محافظات أخرى هى الشرقية ودمياط والأقصر وأسوان وقنا والفيوم .
وقالت إن“آى فيكس” تقوم بتدريب العاملين لدى منافذ التجار وإجراء عمليات متابعة ومراجعة دورية لمستويات الأداء.
وكشفت أن ارتفاع أسعار الهواتف واكسسواراتها خلال المرحلة الماضية دفع شريحة كبيرة من المستخدمين فى الفئات العليا يمثلون 10 % من إجمالى أعداد مالكى المحمول بمصر للاتجاه نحو صيانة أجهزتهم القديمة وبالأخص هواتف آبل، وقدّرت نجم إجمالى عدد أجهزة المحمول التى تخضع للصيانة بنحو 100 ألف وحدة سنويًا.
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