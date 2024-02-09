Friday, 09 February 2024 07:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشاهدات مقابلة بوتين تتخطى حاجز الـ100 مليون في إكس والملايين في يوتيوب

2/9/2024 10:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد مشاهدات مقابلة الرئيس فلاديمير بوتين على حساب الصحفي كارلسون على X وتخطى حاجز الـ100 مليون مشاهدة خلال 13 ساعة من نشرها، وفي "يوتيوب" فاقت الـ5 ملايين مشاهدة حتى اللحظة.


وأظهر حساب الصحفي كارلسون الذي أجرى مقابلة مع الرئيس بوتين، وصول عدد مشاهدات المقابلة إلى 101 مليون مشاهدة حتى اللحظة على حساب الصحفي في موقع "إكس" (تويتر سابقا).
ونالت المقابلة أيضا مئات آلاف التفاعلات الإيجابية وإعادة النشر فضلا عن التعليقات على المنشور.
وفي موقع "يوتيوب" أيضا فاقت المشاهدات الـ5 ملايين مشاهدة حتى هذه الساعة مع حوالي 130 ألف تعليق.


هذا وقد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها.


وأعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن تنزيل تطبيق "X" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة.

RT

MENAFN09022024000208011052ID1107833435

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث