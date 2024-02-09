مشاهدات مقابلة بوتين تتخطى حاجز الـ100 مليون في إكس والملايين في يوتيوب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع عدد مشاهدات مقابلة الرئيس فلاديمير بوتين على حساب الصحفي كارلسون على X وتخطى حاجز الـ100 مليون مشاهدة خلال 13 ساعة من نشرها، وفي "يوتيوب" فاقت الـ5 ملايين مشاهدة حتى اللحظة.



وأظهر حساب الصحفي كارلسون الذي أجرى مقابلة مع الرئيس بوتين، وصول عدد مشاهدات المقابلة إلى 101 مليون مشاهدة حتى اللحظة على حساب الصحفي في موقع "إكس" (تويتر سابقا).

ونالت المقابلة أيضا مئات آلاف التفاعلات الإيجابية وإعادة النشر فضلا عن التعليقات على المنشور.

وفي موقع "يوتيوب" أيضا فاقت المشاهدات الـ5 ملايين مشاهدة حتى هذه الساعة مع حوالي 130 ألف تعليق.



هذا وقد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون أثارت ضجة واسعة في الغرب حتى قبل عرضها.



وأعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن تنزيل تطبيق "X" شهد ارتفاعا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة.

RT