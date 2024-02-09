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فاعليات حزبية وشعبية تنفذ وقفات تضامنية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

2/9/2024 10:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذت فاعليات حزبية ونقابية وشعبية وقفات ومسيرات في العاصمة عمّان ومختلف محافظات المملكة، بعد صلاة الجمعة اليوم تنديداً بالعدوان الإسرائيلي الغاشم والمتواصل لليوم 126 ضد الأشقاء في قطاع غزة وراح ضحيته الآلاف من الشهداء والجرحى.


وطالب المشاركون المجتمع الدولي بوقف جاد لإطلاق النار في كل مكان بغزة وتذليل العقبات التي تضعها سلطات الاحتلال أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.


ودعوا المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية أمام المجازر الإسرائيلية والانتهاكات الشرسة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في غزة واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في القطاع والضفة الغربية.


كما طالبوا الحكومات العربية بمقاطعة الاحتلال ووقف كل أشكال التطبيع معه والوقوف مع الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة على أرضه وإيصال المساعدات له بكل الطرق المتاحة.


وحيا المشاركون مواقف الأردن الشجاعة وجهوده المتواصلة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الشعب الفلسطيني ودفع الظلم والقهر والعدوان عنه، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية التي كانت وما زالت النصير الأول للقضية الفلسطينية والداعمة للصمود الفلسطيني.

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