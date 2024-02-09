وزير الدفاع الدنماركي: دول الناتو قد تتعرض لهجوم روسي خلال 3 أو 5 سنوات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الدنماركي، ترويلز لوند بولسن، إن دول حلف الناتو قد تتعرض لهجوم روسي خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.



وقال الوزير الدنماركي خلال مقابلة مع صحيفة يولاندس بوستن: "فيما يتعلق بتطورات الأحداث، يجب على الدنمارك تسريع الاستثمار في المجال العسكري، لأن الإمكانات العسكرية الروسية في هذا المجال قد نمت مؤخرا بشكل كبير".



وأضاف لوند بولسن: "خلال 3 ــ 5 سنوات قد يراود روسيا اختبار مدى فعالية المادة الخامسة وتضامن دول الناتو (المادة الخامسة تنص على الدفاع المشترك لدول الحلف). هذا التقييم لا يخص العام 2023، وإنما هو تقييم حديث، يظهر لأول مرة".

وفي سياق متصل قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن دول الناتو لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع الاتحاد الروسي.

وأكد شولتس أن دول الناتو لا تسعى للمواجهة مع موسكو، وأن الحلف سيقاوم بكل الطرق الممكنة محاولات جر الناتو لأي نوع من الصراع الروسي الأوكراني.

RT