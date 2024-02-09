وزير الدفاع الدنماركي: دول الناتو قد تتعرض لهجوم روسي خلال 3 أو 5 سنوات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الدفاع الدنماركي، ترويلز لوند بولسن، إن دول حلف الناتو قد تتعرض لهجوم روسي خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وقال الوزير الدنماركي خلال مقابلة مع صحيفة يولاندس بوستن: "فيما يتعلق بتطورات الأحداث، يجب على الدنمارك تسريع الاستثمار في المجال العسكري، لأن الإمكانات العسكرية الروسية في هذا المجال قد نمت مؤخرا بشكل كبير".
وأضاف لوند بولسن: "خلال 3 ــ 5 سنوات قد يراود روسيا اختبار مدى فعالية المادة الخامسة وتضامن دول الناتو (المادة الخامسة تنص على الدفاع المشترك لدول الحلف). هذا التقييم لا يخص العام 2023، وإنما هو تقييم حديث، يظهر لأول مرة".
وفي سياق متصل قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن دول الناتو لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع الاتحاد الروسي.
وأكد شولتس أن دول الناتو لا تسعى للمواجهة مع موسكو، وأن الحلف سيقاوم بكل الطرق الممكنة محاولات جر الناتو لأي نوع من الصراع الروسي الأوكراني.
RT
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