9 أطعمة خارقة تساعد في تقليل مستويات السكر في الدم

يعاني ما يقرب من 500 مليون شخص حول العالم من مرض السكري، ويعتبر السكري مرضاً مزمناً يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين بكمية كافية، أو عندما يعجز الجسم عن الاستخدام الفعال للإنسولين الذي ينتجه.

ويُنصح مرضى السكري في كثير من الأحيان بإنقاص الوزن، وممارسة المزيد من التمارين البدنية، وتقليل التوتر للسيطرة على مستويات السكر في الدم أو إبقائها تحت السيطرة، وفقا لموقع news9live.

تقول التقارير إن النظام الغذائي الصحي يلعب دورًا محوريًا في السيطرة على نسبة السكر في الدم، مؤكدة أن بعض الأطعمة تساعد على خفض مستويات السكر في الدم بطريقة أكثر فعالية من غيرها.

أطعمة تساعد على خفض مستويات السكر

الفاصوليا: هي تعتبر من الأطعمة الفائقة لأنها تحتوي على المغنيسيوم والألياف والبروتين وتساعد على خفض مستويات السكر في الدم في الجسم نظرًا لأنها غنية بالألياف القابلة للذوبان، وتساعد على إبطاء عملية الهضم.

بذور الكتان: مصدر غني بالألياف والدهون الصحية المعروفة بقدرتها على خفض مستويات السكر في الدم.

المكسرات: وفقًا لبعض الأبحاث، قد يكون تناول المكسرات طريقة ممتازة لتنظيم مستويات السكر في الدم.

اليقطين وبذور اليقطين: وهي من الخضروات المليئة بالألياف ومضادات الأكسدة، وتعتبر أيضًا إحدى الطرق التقليدية لمحاربة مرض السكري أو تقليل مستويات السكر في الدم.

البروكلي: يحتوي البروكلي على السلفورافان وهو نوع من الإيزوثيوسيانات المعروف بقدرته على خفض مستويات السكر في الدم.

بذور الشيا: وفقاً لبعض الدراسات، تساعد بذور الشيا على خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين.

الكرنب: غالبًا ما يُعتبر الكرنب من الخضروات الفائقة، فهو غني بمركبات متعددة مثل الألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد على خفض مستويات السكر في الدم.

التوت: تربط دراسات مختلفة بين التوت وتحسين مستويات السكر في الدم حيث إنه يحتوي على الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

الأفوكادو: يعد الأفوكادو أحد أفضل الفواكه التي لها فوائد صحية عديدة تتراوح من صحة القلب إلى مرض السكري لأنه يحتوي على الدهون الصحية والألياف والفيتامينات والمعادن التي تساعد على إدارة مستويات السكر في الدم.





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