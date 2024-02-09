جسم غامض يذهل سيدة أثناء التقاط صورة منظر طبيعي

أصيبت سيدة بالذهول أثناء التقاطها صورة منظر طبيعي خلاب في رحلة مع زوجها شمالي الأرجنتين.

وفوجئت رينا خواريز بجسم مظلل في السماء يبدو في الصورة التي التقطتها بعدستها، معتقدةً في البداية أنه طائر كبير، لتكتشف أن الجسم الغريب يشبه مركبة فضائية، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وأوضحت خواريز، البالغة من العمر 76 عاماً، أن زوجها رينيه هو من لفت نظرها إلى ذلك المشهد العجيب، حيث كانا يقضيان إجازتهما بمنتجع صيفي في سان بيدرو دي كولالاو.

وقالت: «كنت ألتقط صوراً لشروق الشمس، وكان ذلك رائعاً للغاية. عندما كنت أقوم بتصوير بعض الطيور البيضاء في شجرة، بدأت ألاحظ شيئاً ما».

وأضافت: «قلت لزوجي: انظر، هنا يأتي طائر أسود. كان مثل الظل في البداية، مرتفعاً جداً. ثم قال زوجي: إنه ليس طائراً، إنه طبق طائر. فقال لي: إنه هناك عن يسارك».

وذكرت أنها لاحظت الجسم كان على ارتفاع كابلات الكهرباء، مشيرةً إلى أنه بعد ذلك ارتفع إلى الأعلى شيئاً فشيئاً.

ولفتت إلى أنه اتجه نحو الجبال البعيدة واختفى عن الأنظار، واصفةً الأمر بأنه «تجربة رائعة».

وتابعت: «كنت بحاجة لرؤية هذا في حياتي. لقد فوجئت، لكن ذلك لم يخفني. عليك أن تراه كي تصدقه»، لافتةً إلى أنها عرضت الصور، في وقت لاحق، على أحفادها الذين شعروا بالرهبة.