ماذا قال تركي آل الشيخ على آداء ياسين بونو في كأس موسم الرياض؟



اعتبر رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، حارس مرمى نادي الهلال، المغربي الدولي ياسين بونو، بأنه من ضمن الأفضل في مركزه حول العالم.

وعقب نهاية مواجهة الهلال والنصر أمس الخميس في كأس موسم الرياض، نشر آل الشيخ عبر حسابه على منصة "إكس" صورة تجمعه مع بونو وعلق قائلا: "اعتبره واحدا من أفضل حراس العالم"، وفقاً لروسيا اليوم.

وكان بونو قد قدم أداء رائعا في لقاء الهلال والنصر وحافظ على نظافة شباكه خلال المباراة ليساهم في فوز فريقه بهدفين دون رد وتتويجه بكأس موسم الرياض.

ويتألق بونو في صفوف الهلال منذ انضمامه إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من إشبيلية الإسباني، علما بأن الحارس البالغ عمره 32 عاما كان قد خطف الأضواء بتصدياته في مونديال "قطر 2022" عندما حقق "أسود الأطلس" أفضل إنجاز عربي وإفريقي في العرس العالمي بوصولهم للمربع الذهبي واحتلالهم المركز الرابع.





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