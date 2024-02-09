7.1 مليارات درهم سيولة أسبوعية للأسهم المحلية

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 7.1 مليارات درهم خلال تداولات الأسبوع الحالي، مع تصدر سهمي "العالمية القابضة" و"الإمارات دبي الوطني" النشاط.

وتوزعت السيولة بواقع 5.33 مليارات درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و1.78 مليار درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 1.8 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 114.6 ألف صفقة.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.576 تريليونات درهم في ختام الأسبوع، موزعة بواقع 2.865 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و711.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي خلال الأسبوع بنحو مليار درهم، تلاه "الفا ظبي القابضة" بنحو 446.5 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" جاذباً 307.7 ملايين درهم، و"أبوظبي الإسلامي" 288.5 مليون درهم.

وفي سوق دبي، تصدر "الإمارات دبي الوطني" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 472.8 مليون درهم، تلاه "إعمار العقارية" جاذباً نحو 277 مليون درهم، ثم "دبي الإسلامي" بسيولة 163.2 مليون درهم.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز