19 مليار درهم صفقات «إيدك دبي 2024»

اختتم مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي "إيدك دبي" 2024، فعاليات دورته الـ 28 بصفقات قياسية بلغت 19 مليار درهم، وبحضور 70000 زائر ومشارك من 180 دولة.



ويعدّ مؤتمر إيدك دبي أكبر حدث متخصّص في قطاع طب الأسنان وصحة الفم في العالم، بمشاركة 5328 علامة تجارية تقدّمها 3924 شركة عالمية مختصّة في تكنولوجيا ومستلزمات العناية بصحّة الفم والأسنان.



وتضمّنت فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "إيدك دبي 2024"، عقد الاجتماع السنوي الواحد والعشرين للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان –GSDA، بمشاركة 383 عضواً من مختلف أنحاء العالم يمثّلون 184 منظمة طبيّة عالميّة من المستشفيات والجهات الأكاديميّة ونقابات أطباء الأسنان والوزارات الصحية العالمية والعديد من القطاعات الحكومية والخاصة، إلى جانب نخبة مميزة من ممثلي الجامعات وكليات طب الأسنان من كافة أنحاء العالم.



و تضمن الاجتماع الاعلان عن بيان الاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان

2024 وهي مبادرة جماعية تم تصميمها كإطار استراتيجي يوفر المبادئ التوجيهية والتوصيات والحلول الأساسية لتوجيه الابتكارات والتحسينات المستقبلية وتتكون من 8 ركائز أساسيّة متعلقة بطب الأسنان وصحّة الفم والرعاية الصحية وبرامج التعليم الطبي المستمر وهي: الريادة في قطاع

طب الأسنان والكفاءة في ممارسات طب الأسنان وابتكارات طب الأسنان وتعليم طب الأسنان والرعاية المتمحورة حول المريض والمشاركة المجتمعية التي تهدف إلى تحسين قطاع الأسنان و الممارسات المستدامة.

ولفت الدكتور عبد السلام المدني الرئيس التنفيذي لمؤتمر ومعرض إيدك دبي والاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، إلى النجاح الكبير الذي حققه هذا الملتقى السنوي، مؤكداً على أهمية التعليم والبحث العلمي من أجل تعزيز رسالة نشر العلم والمعرفة في طب الأسنان لتضافر الجهود والانضمام إلى نشر الرسالة العلميّة النبيلة والمشاركة في هذا الملتقى العالمي كل عام.



ترأس الاجتماع السنوي للاتحاد، البروفيسور عبد الله الشمري الرئيس العلمي للاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان ورئيس مجلس الأمناء في جامعة رياض العلم

بحضور أعضاء المجلس التنفيذي، والدكتور طارق خوري، الرئيس الفخري لمؤتمر ومعرض إيدك دبي، والدكتور عبد السلام المدني، والدكتور ناصر المالك رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر إيدك دبي، والدكتور روبرت ادواب عضو تنفيذي في الاتحاد العلمي العالمي لطب الأسنان، والدكتور محمد جعفر عابدين نائب رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر ومعرض إيدك دبي، والدكتور مشاري العتيبي رئيس مؤتمر مكة الدولي لطب الأسنان، والمهندس أنس المدني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لـ "اندكس القابضة" والدكتور هاورد ليب أستاذ سريري مشارك في طب الأسنان بجامعة نيويورك.

واعتبر الشمري، الملتقى العالمي منصة أساسية تتمحور فيها كافة الأفكار والمقترحات الهامة لتطوير البرنامج العلمي في "إيدك دبي" للاطلاع على آخر ما توصل إليه هذا القطاع، لافتاً إلى أن التعاون العالمي خير دليل على النجاح الكبير الذي يحققه "إيدك دبي" كل عام.



من جهته أكد المهندس أنس المدني، الرئيس التنفيذي لمجموعة اندكس القابضة الدور الراسخ في نهضة قطاع طب الأسنان العالمي، لافتاً إلى دور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في قطاع طب الأسنان مع ضرورة استشراف المستقبل لهذا القطاع.











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