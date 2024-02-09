كلوب يكشف موعد عودة محمد صلاح لتدريبات ليفربول



قال يورجن كلوب مدرب ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إنه يأمل أن يتمكن محمد صلاح نجم فريقه من العودة إلى التدريبات خلال الأسبوع المقبل إذ يتطلع قائد منتخب مصر للعودة سريعا من الإصابة.

وتعرض صلاح للإصابة في عضلات الفخذ خلال الشوط الأول من مواجهة مصر وغانا في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في ساحل العاج، ليعود إلى ليفربول لتلقي العلاج قبل أن تودع مصر المسابقة من دور الستة عشر بخسارة ركلات الترجيح أمام الكونجو الديمقراطية.

وقال كلوب للصحفيين عن عملية تعافي صلاح قبل مواجهة بيرنلي غدا السبت "نأمل أن يتمكن من المشاركة في التدريبات الأسبوع المقبل.

"إنه يعمل بوتيرة كاملة الآن، لكن انظر، الأمر إيجابي. سيعود إما الأسبوع القادم أو الذي يليه. لكن إذا سألته، ستكون عودته الأسبوع المقبل".

ويتساوى صلاح مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز (14 هدفا) وهو ما يجعله من أهم اللاعبين في ليفربول الساعي للفوز باللقب.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة متفوقا بنقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف الذي لعب مباراة أقل.

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