مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد في الريم يطلق مركز جزار لأمراض الجهاز الهضمي والكبد

أبوظبي: كجزء من التزامها المستمر بتوسيع خدمات الرعاية المعقدة، أطلقت برجيل القابضة، إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مركزًا متطورًا لأمراض الجهاز الهضمي والكبد.

ويسعى مركز جزار لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، الذي يرأسه الدكتور أحمد جزار، والذي يقع في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد، الريم، إلى توفير العلاجات الأكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية في هذا المجال، ويتخصص المركز في الوقاية وتشخيص وعلاج الحالات التي تشمل البنكرياس والكبد والمرارة والقولون والمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة.

وحضر حفل الإفتتاح ماديار مينيلبيكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة، والدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وجون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، والدكتورة غوية النيادي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في برجيل القابضة.

خبرة في التنظير التداخلي

مع أكثر من 25 عامًا من الخبرة الواسعة في أمراض الجهاز الهضمي، تمتد خبرة الدكتور جزار المعتمد من البورد الأمريكي إلى خدمات التنظير التداخلي وقد أجرى 40 ألف عملية تنظير تشخيصي وتداخلي طوال مسيرته المهنية، وهو يقود المركز في تقديم الخدمات المتطورة، بما في ذلك تصوير القناة الصفراوية والبنكرياس بالمنظار (ERCP) والموجات فوق الصوتية بالمنظار (EUS)، وتنظير الأقنية الصفراوية الرقمي لعلاج حصوات وتضيقات القناة الصفراوية المعقدة، وتثنية القاع بدون شق عبر الفم لعلاج مرض الجزر المعدي المريئي(GERD)

وحرقة المعدة، والتنظير تحت المخاطي، تشريح (ESD)، تنظير كبسولة فيديو، قياس ضغط المريء لتقييم تقلصات المريء ومشاكل البلع، جهاز مراقبة كبسولة الرقم الهيدروجيني اللاسلكي في المرضى الذين يعانون من أعراض الارتجاع لقياس التعرض لحمض المريء، وتنظير الأمعاء لفحص الأمعاء الدقيقة.

ويعالج المركز مجموعة واسعة من الحالات مثل مرض التهاب الأمعاء، وقيء الدم (القيء الدموي)، والتغوط الدموي (دم في البراز)، والمينا، وصعوبات التغذية والبلع، والأمراض الهضمية الحمضية، ومرض الجزر المعدي المريئي، واليرقان الأصفر، ووظائف الكبد غير الطبيعية، الكبد الدهني وأمراض الكبد، والتهاب البنكرياس الحاد والمزمن، وإزالة الأجسام الغريبة، وتشخيص سرطان الجهاز الهضمي، ومرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، والإسهال.

علاجات مخصصة

كما يقدم المركز رعاية شاملة ومنسقة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل مريض، ويقدمها فريق ماهر من المتخصصين، ومجموعة من الخدمات المتاحة للمرضى الذين يعانون من مشاكل إدارة الوزن، بما في ذلك الأدوية، ووضع البالون داخل المعدة، وتجميل المعدة بالمنظار، واختبار التنفس الهيدروجيني لتقييم حالات مثل فرط نمو البكتيريا المعوية الصغيرة، وعدم تحمل منتجات الألبان، وعدم تحمل أطعمة وفواكه معينة.

وقال الدكتور أحمد جزار، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مركز برجيل لجراحة اليوم الواحد، "نهدف في المركز إلى الاستفادة من قدراتنا في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي والكبد، كما يستخدم المتخصصون ذوو الخبرة لدينا نهجًا متعدد التخصصات للتشخيص ويقدمون حلولاً شاملة، كما أن المركز مجهز بأحدث الأدوات التشخيصية والعلاجية لتقييم ومعالجة المشكلات الهضمية".

ومن الخبراء الآخرين في المركز الدكتور مازن كرمو، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، والدكتور طارق فتحي ناصر، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، والدكتورة هدى قطع، استشارية أمراض الجهاز الهضمي، والدكتور كريش فينكاتيش، استشاري أمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال.

وقال جون سونيل الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، "تستثمر برجيل القابضة باستمرار في التقنيات والابتكارات الطبية المتطورة لتسهيل تقديم الرعاية المعقدة، ومن خلال الاستفادة من خبرة الدكتور جزار، نحن ملتزمون بمساعدة أولئك الذين يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي والكبد، ونسعى إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة رئيسية لهذه الخدمات، ومواصلة تزويد مرضانا بالعلاجات المتقدمة".





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