مشتريات الرجال تشّكل 40 % من مبيعات منتجات العناية الشخصية

أظهر إحصاءات صدرت حديثة أن مشتريات الرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشّكل 40 % من إجمالي مبيعات منتجات العناية الشخصية خلال شهر فبراير.



أعلنت شركة «ابلو»، المتخصصة في إدارة عمليات التوزيع الإلكتروني ، أن الرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مُقبلون على شراء منتجات العناية الشخصية خلال الفترة المصاحبة لاحتفالات يوم الحب. حيث وجدت الشركة خلال تحليل بيانات آلاف الطلبات على مدار السنوات الثلاث الماضية، أن الرجال أيضًا ينفقون على قدر ما تنفقه النساء لشراء المنتجات خلال هذه المناسبة.

وقالت مارجو سياليتسكايا، خبيرة العمليات في «ابلو»: "ليست النساء فقط من يرغبن بمظهر جميل احتفالاً بعيد الحب، بل تشير الإحصائيات أن الرجال أيضًا يرغبون مظهرًا متألقًا للمناسبات الاستثنائية. ومن الواضح أنهم مُقدمون على ذلك استعدادًا لهذا اليوم المُميز".

وتُعد معظم مشتريات الرجال خلال هذه الفترة منتجات شخصية لأنفسهم وليست هدايا، حيث تُشير إحصائيات شركة ستاتيستا Statista، المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين، أن فقط 4% من الرجال يرغبون بشراء منتجات العناية بالجمال لزوجاتهم أو لأشخاص آخرين خلال هذه المناسبة.

وبناءًا على ما جاء في إحصائيات "ابلو"، ونظرًا لتوفّر مجموعة واسعة من خيارات العناية الشخصية الخاصة بالرجال في الأسواق مثل منتجات العناية باللحية، وكريمات الترطيب لمكافحة الشيخوخة وعلاجات صفاء ونضارة البشرة، من المتوقع أنهم سينفقون المزيد خلال عام 2024 لشراء هذه المنتجات.

وعند الإشارة إلى المجموعة الأكثر مبيعًا خلال هذه الفترة، تتصدر قائمة الفواتير منتجات مثل الشامبو، والبلسم، والعلاجات المستخدمة لتحسين نوعية الشعر.

"في الماضي كان يكفي أن تقول بأنك تقوم بغسل شعرك لكي تُبدي عدم استعدادك لموعد لقاء عيد الحب، وأما اليوم، ذلك يعني أنك على أتم استعداد وبكامل تألقك لهذه المناسبة".