27 ألفاً و947 قتيلاً حصيلة الهجوم الإسرائيلي على غزة

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر إلى 27 ألفاً و947 قتيلاً، وذلك في أعقاب مقتل 107 فلسطينيين من جراء هجمات إسرائيلية وقتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت السلطات الصحية التابعة لحركة حماس، اليوم، أن الهجوم الإسرائيلي تسبب في إصابة 142 فلسطينياً خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى 67 ألفاً و460.

ولا يمكن حالياً التحقق من هذه الأرقام بشكل مستقل، ولكن الأمم المتحدة تقول إن أرقام وزارة الصحة في غزة ذات مصداقية بشكل عام.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة «سما» الإخبارية الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 130 قتيلاً و170 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة إلى 27 ألفاً و840 قتيلاً، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 126 على التوالي بمساندة الدبابات والزوارق الحربية مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه المركز على محافظة رفح جنوب قطاع غزة وسط ارتفاع حالة الجدل حول المناورة البرية التي يهدد بها الجيش الإسرائيلي.



كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذر من حدوث كارثة إنسانية وتداعيات على المنطقة بكاملها إذا واصل الجيش الإسرائيلي هجومه على مدينة رفح في جنوبي قطاع غزة.

كما حذرت الحكومة الأمريكية من مغبة شن هجوم واسع النطاق على مدينة رفح، التي يتكدس فيها أكثر من مليون فلسطيني فروا من القتال من أجزاء أخرى من قطاع غزة.

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