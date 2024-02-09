البنك التجاري الدولي و«فيوز» توقعان مذكرة تفاهم لتطوير منتجات الأصول الرقمية



أعلن البنك التجاري الدولي من مقره الرئيسي في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «فيوزFuze»، شركة البنية التحتية للأصول الرقمية المُبتكرة والمُرخصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي يهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك حول تطوير منتجات أصول رقمية مبُتكرة تتماشى مع اللوائح التي وضعتها الجهات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمثل الاتفاقية بين الطرفين بداية مثمرة لوضع أسس لحالات الاستخدام الجديدة والمتطورة للاستفادة من الفرص المتنامية التي تُقدمها البلوك تشين والأصول الرقمية، مثل القيام بالاستثمارات وإجراء الدفعات. ومن خلال السجل الحافل الذييتمتع به البنك التجاري الدولي على صعيد الشركات والأفراد، وبفضل البنية التحتية المتطورة والخبرة الواسعة التي تمتاز بها شركة فيوزFuze، يطمح الطرفان إلى تطوير مجموعة من منتجات الأصول الرقمية والبلوك تشين لدعم خدمات العملات المشفرّة في دولة الإمارات.



وفي ضوء الإقبال المتزايد من العملاء للحصول على منصة أصول رقمية مُنظمة وآمنة وموثوقة، يؤكد هذا التعاون الإبتكار المسؤول، حيث تلتزم فيوز بتوفير منتجات مرخصة ومتوافقة تماماً تعزز الثقة والامتثال بالقواعد التي وضعتها الجهات التنظيميةللأصول الرقمية في دولة الإمارات.



وقال جيوفاني إيفردوين، المسؤول الرئيسي للاستراتيجية والابتكار في البنك التجاري الدولي: "من خلال حشد المعرفة والخبرات والمصادر التي نتمتع بها في البنك التجاري الدولي جنباً إلى جنب مع فيوز، يمكننا إيجاد مجموعة من الاستخدامات الجديدة والمُبتكرة لعملائنا من الشركات والأفراد والتي ستمكنهم منالاستفادة من الفرص العديدة التي توفرها الأصول الرقمية، وذلك مع ضمان الالتزام بأعلى مستويات الأمان والامتثال ضمن إطار اللوائح التنظيمية للأصول الإفتراضية في دولة الإمارات".



وأضاف : "إن توقيع مذكرة التفاهماليوم، يؤكد التزامنا بما يتماشى تماماً مع توجهات وأولويات دولة الإمارات العربية المتحدة في تحفيز الابتكار ودوره المحوري في مواكبة التغيير الإيجابي وتحقيق الاستدامة والتنمية الاقتصادية".

وبدوره علّق محمد علي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «فيوز Fuze»: "يسعدنا دعم عملاء البنك التجاري الدولي وتزويدهم بمنتجات البنية التحتية لتقنية البلوك تشين التي أصبحتجزءًا أساسياً منمستقبل المعاملات المالية. ويعد هذا التعاون إنجازاً هاماً في مجال الأصول الرقمية في دولة الإمارات. ونحن نتطلع إلى توفير المزيد من الخدمات المالية لتمكين عملاء البنك من استخدام الأصول الرقمية والعملات المشفرّة".



وسيمثل التعاون المشترك بين البنك التجاري الدولي وفيوزFuze خطوة هادفة تساهم في دعم وازدهار النظام البيئي للأصول الرقمية في الدولة والذي يشهد نمواً متسارعاً ليصبح أحد أكثر البيئات التنظيمية قوةً ودعماً في العالم.



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