غوتشي تكافح .. والمبيعات تتراجع بعد معاناة لجذب المزيد من الأثرياء

تراجعت مبيعات "غوتشي"

خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي، حيث كافحت العلامة الإيطالية المملوكة لشركة "كيرينغ" لجذب المزيد من المتسوقين الأثرياء لشراء أحزمة "دبل جي" ونعال "برينستاون"

خلال موسم العطلات.

قالت "كيرينغ"، ، إن إيرادات "غوتشي" تراجعت بنسبة 4% خلال الربع الرابع، متجاوزةً بذلك الانخفاض السابق الذي توقعه المحللون البالغ حوالي 3.1%. كما حذرت الشركة التي يقع مقرها في باريس من انخفاض مقياس رئيسي لأرباح المجموعة في عام 2024.

قال فرانسوا هنري بينولت، الرئيس التنفيذي لشركة "كيرينغ": "نركز على تنشيط مبيعات (غوتشي)"، واصفاً عام 2023 بأنه "عام صعب" لم يلبِ توقعات المجموعة.

ارتفعت أسهم "كيرينغ" في التداولات المبكرة في باريس، حيث تم طمأنة بعض المستثمرين بأن "بينولت" سيتدخل لإنعاش "غوتشي" -التي تساهم بحوالي ثلثي أرباح المجموعة – حيث لم يكن أداء العلامة أسوأ. وتخلف السهم عن سهم شركة "إل في إم إتش"

الفرنسية المنافسة هذا العام.

اكتسبت جهود "غوتشي" الرامية إلى تحسين العلامة وانتعاشها زخماً بعد أن عينت مصمماً جديداً قبل عام. قدم ساباتو دي سارنو مجموعته الأولى خلال أسبوع الموضة الذي أُقيم في ميلانو في سبتمبر، وهو الشهر نفسه الذي غادر فيه الرئيس التنفيذي لـ"غوتشي"، ماركو بيزاري، الشركة بعد ثماني سنوات في هذا المنصب.

ستصل المنتجات التي تم الكشف عنها في سبتمبر إلى المتاجر خلال الأسابيع المقبلة، حسبما قالت المديرة المالية لشركة "كيرينغ، أرميل بولو، للصحفيين .

تأتي جهود انتعاش مبيعات الشركة بينما يتكيف صانعو السلع الفاخرة مع مستويات إنفاق أكثر ضعفاً من قبل العملاء الأثرياء بعد ارتفاع الطلب عقب الوباء. تُقدر شركة الاستشارات "باين"

نمو الصناعة بنسبة تصل إلى 4% هذا العام، أي بنصف وتيرة العام الماضي.

ومع ذلك، أظهرت نتائج مبيعات "ريتشمونت"

المالكة لـ"كارتييه"

و"إل في إم إتش" ، التي تشمل علاماتها التجارية "لويس فيتون"

و"كريستيان ديور"

التي صدرت خلال الشهر الماضي، أن أقوى العلامات التجارية ظلت في الغالب مرنة وسط التباطؤ الذي شهدته.

انتعاش الطلب يضيف 93 مليار دولار لثروات مالكي علامات السلع الفاخرة

انخفضت إيرادات "كيرينغ" التشغيلية المتكررة بنسبة 15% لتصل إلى 4.75 مليار يورو (5.12 مليار دولار) العام الماضي. توقع المحللون أن تبلغ 4.9 مليار يورو.

حذر "بينولت" من أن استثمارات "كيرينغ" في علاماتها - والتي تشمل أيضاً "بالنسياغا" - ستضغط على نتائج المجموعة على المدى القصير.

توقعت "كيرينغ" أن تسجل الإيرادات التشغيلية المتكررة هذا العام انخفاضاً اعتباراً من عام 2023، خاصة خلال النصف الأول، مؤكدةً أنها ستظل "يقظة ومنضبطة فيما يتعلق بهيكل تكاليفها".

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